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Ekonomi Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru
Ekonomi

Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:40:00 - 2024-02-13 17:47:16
Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası dalgalandı! ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı! Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın sert düştü

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının ardından dalgalandı. ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Oysa ki; Enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükseliş kaydetti.TÜFE'nin ocak ayında yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediliyordu.

ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Enflasyonun yüksek gelmesi ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi patikasına girme sürecini erteleyeceği beklentisini de doğurdu. Dolara güç kazandırırken altına satış getirdi. 

Gram altın ise komisyonsuz olarak 1977 liraya kadar düşüş gerçekleştirdi. Gram altının fiyatı 1.991 liradan, çeyrek altın 3.282 liradan alıcı buluyor.

Enflasyon rakamlarının ardından ons altın, 2.015 dolara kadar geriledi.
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Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler, ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.

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