Altında 13 ayın zirvesinde bir rakam geldi! Kapalıçarşı'dan haber var...

Altın fiyatları son 13 ayın zirvesinde seyrederken güvenli liman alımlarıyla yönünü yukarıya doğru çekmeye devam ediyor. 2 bin doların üzerine çıkan ons altından destek alan gram son dönemlerin en yüksek rakamlarını test etti. Dünyada enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Ünlü kuruluşlar ise gelecek günlerde altının daha fazla değerlenmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak tahminlerini güncelledi. Kapalı Çarşı esnafı ise yatırımcıya seslenerek yaz aylarına dikkat çekti.

Altın 2022 yılı boyunca Fed faiz kararlarının gölgesinde kalırken bankacılım krizleri ve yatırımcıların ekonomilere olan güvenini yitirmesiyle 2023 yılı boyunca yüksek seyretti. Kısa süreli gerilemelere rağmen altın, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram, çeyrek ve tam altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken seçimlerin yaklaşmasıyla dolar/TL kuru da yüksek seyrediyor.

Ons altının yönünün belirlenmesine en büyük etkilerden biri Fed faiz kararları olacak. Tgrthabere göre; Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan artırarak 4,75-5,00 aralığına çeken Fed’in istihdam verileri ve finansal krizler nedeni ile bu kez pas geçebileceği ifade ediliyor. Buna karşın analistler yeniden 25 baz puanlık artış yapılma ihtimalinin hala FOMC üyelerinin masasında olduğunu söylüyor.

Tüm küresel piyasaları yakından etkileyen Fed faiz kararların etki edecek olan ABD özel istihdam verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayında 145 bin artarken söz konusu dönemde istihdam artışının 75 bini hizmet, 70 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti. Bu verilerle ABD Merkez Bankası’nın toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini azalttı.

ABD’nin önemli bankalarından BofA ons altında 2078 dolar olan rekorun kırılmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu ifade eden açıklamalar yaptı. Foreks'in haberine göre banka stratejistleri ayrıca ons altın için ilk hedeflerinin 2100 dolar olduğunu ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görülebileceğini söyledi. BofA teknik analisti Paul Ciana'ya göre altın fiyatının 2078 dolar seviyesini kırması büyük bir önem taşıyor. Bu seviyenin geçilmesi 2 yıl içerisinde 2500 dolara kadar sürecek güçlü bir boğa piyasasının sinyali olabilir.

KAPALI ÇARŞI ESNAFINDAN ALTIN YORUMU

Altındaki yükselişe ilişkin konuşan Kapalıçarşı esnafı Kemal Tekneci, ''Ons altın bu seviyelere Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde gelmişti. Şimdi ise ABD’de resesyon kaygılarından dolayı yükseldi. ABD bankalarında risk olması altına talebi artırıyor. Dünyada oluşan krizler altının yükselmesine sebep oluyor. ABD’de enflasyon riski de altına yükseliş olarak yansıyor. Altın her zaman güvenli limandır. Devletlerin en güvendiği madendir'' diye konuştu. İç piyasadaki durum ile ilgili de konuşan Tekneci, ''Şu an yükseliş çok yeni. İç piyasada Ramazan ayında olduğumuz için çok hareketlilik görülmedi. Yaz mevsimine girerken düğün sezonunda iç piyasada altına talep artıyor. Yatırım için vatandaşlar has altına, çeyrek ve yarım altına talep gösteriyor. Altına talep iç piyasada sürekli oluyor. Altın uzun vade yatırımı'' dedi.