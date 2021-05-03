Altına yatırım yapacaklar için kritik uyarı: Yakın vadede ek kazançlar...

Altın fiyatı haftaya iyi bir başlangıç yaptı ve yükseliş trendinde işlem görüyor. Değerli metal ONS başına 1.777 doların üzerinde fiyatlandırılıyor. OCBC Bank stratejistleri ise sarı metal piyasasında düşüş bekliyor. OCBC Bank stratejistlerine göre, ABD Hazine getirileri Nisan ayındaki düşüşün ardından yükselmeye başladı ve bu eğilim devam ederse altın üzerindeki aşağı yönlü baskı yoğunlaşabilir.

Analistler: Altın’da yukarı yönlü hareketin sınırlı kalması muhtemel

Altın fiyatı, gün içi istikrarlı yükseldi ve Avrupa seansının başlarında 1.780 dolarlık bölge civarında yeni günlük zirvelere tırmandı. Değerli metal, yeni bir ticaret haftasının ilk gününde yeni teklifler yakaladı ve geçen Perşembe günü temas ettiği yaklaşık 1.756 dolarlık bölgede iki haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Bu, önceki üç işlem seansındaki olumlu bir hareketin ilk gününe işaret etti ve çeşitli faktörlerin birleşimiyle desteklendi.

ABD doları, FED’in faiz oranlarını daha uzun süre düşük tutacağına yönelik beklentilerle birlikte, geçtiğimiz hafta 26 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeden gelen iyi bir toparlanmadan yararlanmak için mücadele etti. Bu da dolar cinsinden emtiaya bir miktar destek sağlayan kilit bir faktör olarak görüldü. Bu arada bazı analistlere göre, güvenli liman XAU/USD’yi zayıflatma eğiliminde olan finansal piyasalarda temelde yatan yükseliş hissinin ortasında, yukarı yönlü hareketin sınırlı kalması muhtemel. Analistlere göre, yatırımcılar FED Başkanı Jerome Powell’ın bu Pazartesi günü ilerleyen saatlerde planlanan konuşması öncesinde agresif bahisler yapmaktan da kaçınabilirler.

Haresh Menghani: Altın sıradaki seanslarda bu seviyeleri hedefleyebilir!

Bu arada analist Haresh Menghani’ye göre, ABD ISM İmalat PMI’nin açıklanması, ABD doları fiyat dinamiklerini etkileyebilir ve erken Kuzey Amerika seansı sırasında XAU/USD’ye bir miktar ivme kazandırabilir.

Teknik açıdan bakıldığında analiste göre, sonraki herhangi bir gücün, 1.786 dolarlık bölge civarında 100 günlük SMA civarında sert dirençle karşılaşması muhtemel. Bunu, 1.796-98 dolarlık bölge civarında yakın zamandaki yüksek dalgalanmalar izliyor. Bu, kararlı bir şekilde temizlenirse Haresh Menghani’ye göre, yakın vadede ek kazançlar için sahneyi hazırlamalıdır.

OCBC Bank stratejistleri: Altın fiyatı muhtemelen düşecek! Bu seviyeler gerçeğe uygun değer…

Altın fiyatı yeşil tahtada fiyatlandırılıyor, ancak yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceği belirsiz. Bu hafta fiyatları etkileyecek birçok makro veri mevcut. Yatırımcılar bu verilere kilitlenmişken OCBC Bank stratejistlerinden ayı eğilimli bir tahmin geldi. OCBC Bank stratejistleri ABD Hazine getirilerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

Altın, güçlü Tarım Dışı Bordro raporunda dalgalanmaya başladı. ABD Hazine getirilerindeki son artış ve küresel olarak varlık fiyatlarının (emtialar dahil) sıkılaştırılması, cari girdilere göre yüksek görünmeye başlayan altın fiyatlarında tezahür etmeye başladı. Modelimiz, altın’ın halihazırda 1.670-1.770 dolar/ONS’luk bir gerçeğe uygun değerine sahip olduğunu ve Hazine getirileri yükselmeye devam ederse düşmeye devam edebileceğini öne sürüyor. Güçlü bir tarım dışı maaş bordrosu rakamı (> 1 milyon) muhtemelen riske karşı duyarlılığı pekiştirecek ve emtiaları hızla yükseltir. Altın muhtemelen bu senaryoda düşecek. USD, güçlü rakamlar üzerinde muhtemelen güçlenebilir, ancak fiyatlar üzerinde bir darbe oluşturması olası görünmüyor.