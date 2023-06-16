Altına Euro dokunuşu, kayıplar! Uzman isim: Dolar ve fiziki altın için Türkiye'ye duyurdu! O çağrısı

Ons altın, bir önceki seansta 1.926 dolarlara kadar düştükten sonra Euro Bölgesi faiz kararıyla birlikte yükselişe geçti. Gösterge, büyük merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam ettiği bir dönemde Fed'in sıkılaştırma kampanyasını duraklatması sonucu dolarda görülen zayıflıktan yararlandı.

Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.953 dolar seviyesinde yükseliş gösteriyordu. Fed kararı sonrasında gerileyen ons altın 1939 doları gördü. Ons altın günü 1.942 dolardan kapattı.

Gram altın Fed kararı öncesi 1.479 liradan işlem görürken, ons altındaki düşüşe bağlı olarak geriledi. 1.466 lirayı gören gram altın 1.472 liradan kapandı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın şu dakikalarda 1.958 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1962 dolar seviyeleri görüldü.

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Gram altın da 1.488 liradan işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN FİYATINI BASKILADI

Fed'in on beş aydaki ilk duraklamasını büyük ölçüde göz ardı ettikten sonra ons altın, merkez bankasının iki faiz artırımına daha ilişkin şahin uyarısı karşısında sakin kaldı.

Yine de ons altın fiyatı için, Fed'in bu yıl iki çeyrek puanlık faiz artırımı daha yapacağı ihtimali ve ECB'nin 25 baz puanlık bir faiz artırımı ve daha fazla sıkılaştırma sinyali vermesiyle üç ayın en düşük seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor.

Analistler, altının sürekli olarak ons ​​başına 2.000 doların üzerine çıkacağını tahmin ederek değerli metal konusunda yükselişe geçti.

ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR UYARISI

Fed, art arda on artışın ardından Çarşamba günü oranları yüzde 5-yüzde 5,25 aralığında tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl en az iki adet 25 baz puanlık oran artırımı gördüğünü doğruladı.

TD Securities emtia stratejisi başkanı Bart Melek, "Veriler ABD ekonomisinin önemli ölçüde zayıfladığını gösterene kadar, makro koşulların ne zaman çökeceğini kimse bilmediğinden, piyasa muhtemelen ABD merkez bankasını göründüğü gibi kabul edecek. Fed'in faiz oranı tahminini destekleyecek kadar güçlü kalırlarsa ve teknik destekler ihlal edilirse, uluslararası altın fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte 1.900 doların altına düşebileceğinden, bu durum altın için kötü olabilir." dedi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNE BAĞLI

Fakat Melek'e göre, daha fazla veri ABD ekonomisindeki yavaşlamayı doğruladıkça, Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmayı göze alamayacağı daha net hale gelecek ve altın rallisine devam edecek. Melek, ons başına 2 bin 100 dolara sıçramanın ihtimal dahilinde olduğunu da sözlerine ekleyerek "Fed'in tetiği iki kez daha çekmeyecek gibi göründüğü göz önüne alındığında, altın için görünümümüz olumlu" dedi.

Melek, "Altın, enflasyon baskılarının hafiflediğini ve ekonominin vites değiştirdiğini gösteren herhangi bir veri üzerine pekala yükselebilir. Fed'in bundan sonra agresif bir şekilde oranları düşüreceğinden şüphelendiğimiz için, yılın son üç ayında altının ortalama 2.100 dolar/ons olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.