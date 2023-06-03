Altına endeksli token'lar yeni güvenli liman mı? İşte o cevap...

Kripto para piyasası, ABD bankacılık ve borç krizinden destek buldu. Uzmanlar, piyasalarda güvenli liman talebinin yükseldiği dönemde altına dönmek isteyen yatırımcıların ''altına endeksli token'lar'' tercih ettiğini belirtti.

ABD mali sistemini rahatsız eden şeyin kolay bir tedavisi yok. 2023’te süresi dolan rekor miktarda ticari ipotekle birlikte gelen çok sayıda temerrüt ve bölgesel bankalardaki mevduat kaçışı sorunu, mali sisteminin sağlığına ilişkin korkuları güçlendiriyor. ABD bankacılık ve borç krizinden destek bulan kripto para piyasası, yeni “güvenli liman” olarak tanımlanabilir mi? İşte .Ekonomim'den Berfin Çipa'nın konuyla ilgili haberi şöyle:

Wall Street analistleri şu an bölgesel bankaların mali sağlığını test edip, zayıf ve daha riskli olanları devirmekle meşgul. Giderek artan sayılarla, sağlam bankacılık taktiklerinden uzaklaşıyorlar. Silvergate, Signature ve Silicon Valley Bank sadece, yangının habercisi olan dumanlar gibi. İflas edenlerin ise son bankalar olmadığı da hemen hemen netleşiyor.

ABD’de bankacılık hisseleri yılbaşından bugüne yüzde 20 veya daha fazla düştü. Bu tip düşüşler genellikle, yatırımcıların sahip olduklarını düşündükleri istikrarlı ve güvenli hisse tezini çöpe gönderip, finansal kurumlara olan güveninin azalmasıyla sona erer.

Para piyasalarındaki bir değişiklik, doğal olarak-birilerinin yatırım stratejisinin yardımıyla başka bir yerde şaşırtıcı kaynaklar yaratabilir. Tıpkı, geçmişte riskli olarak tanımlanan kriptoların, uzun süren kışına rağmen yeni “güvenli liman” olarak tarif edilmeye başlanması gibi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitcoin, son iki haftanın zirvesini gördü. Kripto paraların piyasa değeri de yaklaşık yüzde 2,14 oranında değer kazanarak 1,16 trilyon dolara yükseldi. Yatırımcılar oynaklık riskini azaltan bir kripto portföyü ile olası bir krizden kaçınmanın yollarını arıyor. Bu da ons altına endeksli Tether Gold (XAUT) ve PAX Gold (PAXG) gibi stablecoin’lere olan ilgiyi artırıyor. Yine de plan yapmadan önce uzmanlara kulak verin.

Gate Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu; “Kripto para piyasasında yatırımcılar getiri fırsatı bulamadığında stablecoin'lere dönüş yapıyor. Aynı şekilde piyasalarda güvenli liman talebinin yükseldiği dönemde altına dönmek isteyen yatırımcılar da PAXG ve XAUT’ye talep gösteriyor” dedi.

“İTİBARİ PARALARDAKİ ENFLASYONDAN KORUNMAK İÇİN TOKEN’LARI SEÇTİM”

Dedeoğlu’nun işaret ettiği noktadan Lord of Crypto devam etti ve neden Tether Gold ve PAX Gold’a yatırım yaptığını şu şekilde açıkladı; “Altından elde edilecek getirinin, kriptoda yatırım yapan kesimi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Benim Tether Gold ve PAX Gold’u kullanma amacım kazançtan çok stabilcoinlerde duran varlığımı çeşitlendirmek ve itibari paralardaki enflasyondan korunmak. Fiziksel altın bulundurması riskli, transferi zahmetli, alıp satması ise masraflı bir emtia. Ama altına endeksli kripto paraları saniyeler içinde makas aralığı olmadan, sıfır komisyonla alıp satabiliyor ya da transfer edebiliyorsunuz. Bu yüzden ben de altın alacağım zaman fiziki altını değil, altına endeksli coin’leri tercih ediyorum” dedi.

ÖNE ÇIKAN SEVİYELER

Dedeoğlu PAXG ve XAUT’ın altının fiyatını takip ettiğini belirterek öne çıkan seviyeleri ve grafikleri paylaştı; “Altının en yüksek seviyesi Ağustos 2020’deki 2 bin 73 dolar seviyesi. Güncel fiyatı ise bin 958 dolar seviyesinde. Altın fiyatında kripto para piyasasında olduğu gibi yüksek dalga boyları ve volatilite göremiyoruz. Altında yeniden bir yükselişten bahsedebilmek için yeniden bin 980 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekleriz. ABD’de de borç tavanı krizinin tartışıldığı bu günlerde altının yükseliş fırsatını değerlendiremediğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde de altının yükseliş senaryosuna şüphe ile bakmak gerekecek. Çünkü en yüksek seviyesi olan 2 bin 70 Dolar seviyesini henüz kıramayan bir varlıktan bahsediyoruz.”

Ons altına endeksli iki token’ı ele alınca kafalarda PAX Gold ve Tether Gold dijital altın olarak değerlendirilebilir mi? sorusu beliriyor. Uzmanlara soruyu yönelttik, iki farklı görüş iki farklı cevap aldık:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dijital altın nitelendirilmesine katılmadığını belirterek ekledi; “Altına dayalı kripto paralar güvence açısından daha olumlu ayrışabilir. Arkasında kimin olduğu belli olmayan, sadece belli bir miktar karşılığında çıkartılan sabit katılımlı kripto paraların hala rüştünü ispat edebildiği kanaatinde değilim. Dünyanın her yerinde her gün jeopolitik gerginliğin tırmandığı, enfl asyonun hala düşürülmemiş olduğu bir ortamda altına dayalı kripto para muhakkak ilgi görecektir ama altın gibi olmayacaktır.”

The Steve Group Ceo’su Derya Türker ise aksi görüşte; “Dijital altın tanımına katılıyorum. Birebir fiziksel altın karşılığı olan Tether Gold kullanıcılara, 7/24 istediği zaman alıp satabilme, dünyanın herhangi bir yerinden erişebilme ve isterlerse soğuk cüzdanlarda istedikleri yere taşıyabilme imkânı sunuyor. Fiziki altın ile mümkün olmayan bu özellikler, dijital altının en büyük avantajı olarak karşımıza çıkıyor”

Dijital projeler fiziksel altının yerini alabilir mi?

Malum dijital devrim çağındayız yatırım tercihlerimiz de çağın koşullarına ayak uyduruyor. Peki, fiziksel altının yerini alabilecek bir proje çıkar mı ve altının devri kapanır mı? Türker, Bitcoin’in bu rolü üstleneceğine dikkat çekerek; “Arzının 21 milyon adetle sınırlı kalması, asla bu sayının üstüne çıkamayacak olması ve bununla beraber henüz tüm dünyada Bitcoin adaptasyonunun başında olduğumuz gerçeği, bize Bitcoin’in gelecekte ne kadar değerli olacağını gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

"Altının yerine geçemez"

Yıldırımtürk ise; “İlerleyen zamanlarda bir kripto para projesi için Bretton Woods Anlaşması gibi ne kadar altın varsa o kadar kripto paraya karşılık gelir şeklinde bir ifade kullanılırsa, sadece bu güvence açısından kripto parayı güvenli kılar ama altının yerine geçmez” dedi.

Regüle sektörden riskli varlıklara

Bitcoin borçlanma tavanı konusunda anlaşmaya varılmasından destek bularak yaklaşık 2 haftanın zirvesini gördü. ABD bankacılık krizinden de en karlı çıkan kripto para piyasası olmuştu. Riskli olarak tanımlanan bu varlıkların regüle edilmiş bir sektörden kaçış konusunda öncelikli tercih edilen adreslerden biri olması dikkat çekici. Lord of Crypto bu durumu şu şekilde değerlendirdi; “Dünya, geleneksel bankacılık sektöründeki sıkıntıları gördükçe kaçınılmaz olarak kriptoya kayıyor. Çünkü birikimlerinizi enfl asyondan korumak için fiyatı her ne kadar dalgalı seyretse de uzun vadede en güvenli ve kazançlı yol hala Bitcoin. Bankacılık kan kaybettikçe, kriptoya geçiş hızının artacağını ön görüyorum”

Altın güvenli liman peki altına endeksli token'lar?

Altını güvenli liman olarak nitelendiriyoruz bu tanım tokenlar için de geçerli mi? Türker; “Her XAUT tokenı, İsviçre’de kasada tutulan bir troy ons altın tarafından destekleniyor. Birebir fiziksel altın karşılığı bulunuyor. Altın gibi dijital altın için de güvenli liman özelliğinden bahsetmek mümkün” şeklinde konuştu Yıldırımtürk ise; “Gelecekte sistemde kripto paraların daha revaçta olacağını ve uluslararası para niteliğini kripto paralarla bulabileceğimizi düşünüyorum ama şuan için güvenli liman olarak tanımlayamayız” dedi.