Altına ABD dopingi! 2 Mart altın fiyatları! Gram ve çeyrekte son durum ne?
Ons altın ve gram altın hafta sonuna sürpriz bir şekilde rekor kırarak giriş yaptı. İki haftadır yükselişini sürdüren altın bu hafta da hareketli bir seyir izledi. Kendi rekorunu defalarca kıran gram altın 2 bin TL seviyesini geçti. İşte, 2 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Analistler, Fed'in piyasayı söylemlerle yönlendirdiğini vurgulayarak Fed'in ilk indirimlerine haziran ayında başlaması bekleniyor. Haziran ayından sonra piyasada altın rüzgarı eseceğini öngörüyor.
Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı. Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 doların direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 2 Mart 2024 Cumartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Altında yükseliş devam ediyor. Dün akşama doğru 2 bin 69 TL olan gram altın, Cumartesi gününe 2.100 TL'den başladı. Cuma günü 3.368 TL ile kapanış yapan çeyrek altın ise bugün bir düşüş kaydetti ve 3.360 TL'ye geriledi. İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.100,60
Satış: 2.100,98
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.082,20
Satış: 2.083,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,96
Satış: 3.435,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.700,91
Satış: 6.870,21
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.146,47
Satış: 14.502,92
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.147,35
Satış: 1.545,5022 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.959,95
Satış: 2.083,81
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