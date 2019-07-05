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"Altın yumruklar" uluslararası müsabakalarda madalyaya doymuyor

- Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı:"Geçen yıl sonu rakamlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 65 federasyon içerisinde uluslararası bazda en fazla madalya ile birinci sıradayız. Aktif lisanslı sporcu sayısında da 5. durumdayız. Bu da Türkiye'de kick boksun geliştiğini gösteriyor. Çünkü başarı çıtasını her geçen gün biraz daha yukarı çıkarıyoruz"- "Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nı 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapacağız. Temennimiz takım halinde dünya ikincisi veya dünya şampiyonu olmak"

05 Temmuz 2019 Cuma 11:10
"Altın yumruklar" uluslararası müsabakalarda madalyaya doymuyor

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kick boksçuların uluslararası maçlarda madalyaya doymadığına işaret ederek, "Geçen yıl sonu rakamlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 65 federasyon içerisinde, uluslararası bazda en fazla madalya ile birinci sıradayız." dedi.

Salim Kayıcı, Erzurum'un Palandöken ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası dolayısıyla geldiği kentte, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erzurum'da süren Türkiye Şampiyonası müsabakalarının Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası ile Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na gidecek A Milli Takım sporcularının belirlenmesi bakımından önemli olduğunu anlatan Kayıcı, "Erzurum'daki organizasyona çok fazla katılım sağlandı. Antrenör, hakem ve sporcularla yaklaşık 5 bin kişi burada." ifadesini kullandı.

Kayıcı, federasyon olarak kick boks altyapılarının çok güçlü olduğunu ve yaşamın tüm alanlarında yer aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Çünkü biz Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) de okul sporlarında da üniversitelerde de varız. Minikler, gençler ve büyüklerimizin katıldığı bütün müsabakalara iştirak ediyoruz. Geçen yıl sonu rakamlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 65 federasyon içerisinde, uluslararası bazda en fazla madalya ile birinci sıradayız. Aktif lisanslı sporcu sayısında da 5. durumdayız. Bu da Türkiye'de kick boksun geliştiğini gösteriyor. Çünkü başarı çıtasını her geçen gün biraz daha yukarı çıkarıyoruz."


- "Hedefimiz takım halinde dünya şampiyonu olmak"


Salim Kayıcı, 2018 yılında Slovenya'da gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda takım halinde branşlara göre önemli dereceler elde ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nı 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapacağız. İnşallah temennimiz ve hedefimiz takım halinde dünya şampiyonu ya da dünya ikincisi olmak. Bu organizasyona takım olarak katılacağız. Şampiyonada her şey sporcularımıza bağlı ama en kötü ihtimalle 4 veya 5 altın madalya çıkaracağımızı düşünüyorum. İnşallah bu mutluluğu yaşarız."



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:10
  1. Erzurum
  2. Türkiye Kick Boks Federasyonu
  3. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı

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