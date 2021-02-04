Altın yükselecek mi? Altın alınma mı satılmalı mı? Altın ne zaman çıkar?

Altın fiyatlarında son durum bilgileriyle başlayalım. Kapalıçarşı'da bugün gram altın fiyatı 419 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 695 lira, Cumhuriyet altın ise 2.765 liradan satılıyor. Peki altın yükselecek mi? 2021 yılına düşüşle başlayan altın için öngörüler olumlu şekilde ilerliyor. Standard Chartered analistlerinden Suki Cooper, yayımladığı raporda, altının yükselişine devam edebileceğini belirtti.

Altın ne zaman çıkacak?

Şubat ayının ilk haftasında piyasalardaki gelişmelerin olumlu seyrettiğini söyleyen Cooper, piyasaların böyle devam etmesi durumunda yılın ikinci çeyreğinde ons altının 2.070 dolarlık tüm zamanlar rekorunu kırabileceğini belirtti. İngiliz bankası Standard Chartered'ın yaptığı araştırmada ise ons altın fiyatının ilk çeyrekte 1.930 dolar ikinci çeyrekte ise 2.075 dolar olabileceği belirtildi.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Fiziksel piyasa, Çin ve Hindistan’daki büyümenin öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde toparlanmaya başladığını belirten Cooper, "Bu bölgelerden gelen talep yumuşamaya başladı, bu da ons altın fiyatını yükseltmek için işin çoğunu yatırımcının yapması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu: "Merkez bankalarının 2019 yılındaki rekor talebi sonrası 2020 yılında düşüş yaşandı. 2021 yılında yeniden yükselmesini bekliyoruz. Fiyatların yeniden artacağına inanıyoruz."

İngiliz bankasından gelen bu rekor tahminin altın fiyatlarınıda yükseleceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl salgın koşulları ve düşük arz nedeniyle sıkıntı günler yaşayan altın üreticileri, 2021 yılında pazarın büyüme kaydedeceği beklentisi içinde. Aşılama kampanyaları ve destek paketleriyle ile canlanan değerli metal piyasası, ilk olarak 1.880 dolar direnç noktasının kırılmasını bekliyor.