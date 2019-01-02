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Altın yeni yıla yükselişle başladı! İşte güncel rakamlar

Yeni yıla yükselişle başlayan altın 218,9 lira seviyelerinde işlem görürken Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.466 liradan satılıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
Altın yeni yıla yükselişle başladı! İşte güncel rakamlar

Pazartesi ons altından bulduğu destekle 219 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 primle 218,1 liradan tamamladı. Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da bin 466 liradan satılıyor.

Trump'ın Fed eleştirisi sonrası dolar...

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu koruyamayacağı beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i sert eleştirmesinin doların değer kaybetmesine, emtia fiyatlarının ise yükselmesine neden olduğunu söyledi.

"Gram altında 217 liranın üzerinde destek..."

Memiş, bu hafta dolar varlıklarda toparlanma, altın fiyatlarında ise geri çekilme beklediklerini belirterek, "Altın fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketlerinin kısa sürebileceğini belirtmek isteriz. Altının ons fiyatı bin 285 doları yukarı yönlü kırarsa bin 300 dolara kadar yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde gram altının yükseliş eğilimine devam etmesi için 217 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 217 liranın destek, 220 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
  1. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Amerika Merkez Bankası
  4. Abd Merkez Bankası
  5. Donald Trump
  6. Kapalıçarşı
  7. Amerika
  8. Trump
  9. ABD
  10. Fed

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