Altın yeni haftaya böyle başladı! İşte rakamlar

Altın yatırımcısının merakla beklediği altın fiyatlarında piyasalarda son durum netleşti. Ons altında çeyrek puanlık bir artış gerçekleşirken, dolar kurundaki değişim de altın fiyatlarına olumlu yönde yansıdı. Peki, döviz ve ons altındaki yükseliş sonrasında altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı haftanın ilk günü 453 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 725 dolarda konumlandı.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Yatırımcısının sıklıkla tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın ise bugün 733 liradan alınırken satış fiyatı ise 749 lirada yer aldı.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Geçtiğimiz aylarda dövizdeki sert düşüş sonrasında 3 bin liradan oldukça uzaklaşan cumhuriyet altını ise döviz kurlarının etkisiyle toparlanma sürecine girmişti. Son dönemdeki artışla beraber yeniden 3 bin lirayı zorlayan cumhuriyet altını bugün 2 bin 910 liradan alınırken 2 bin 985 liradan da satışa sunuluyor.