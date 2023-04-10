Altın yatırımcısını sevindirecek gelişme!

Kuyumcu İlhan Ünder, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, altın yatırımcısını sevindirecek ifadeler kullandı.

Altında şu anda Amerika'da FED faizinin ilerleyen tarihlerde yükseltilmeyeceği kanaatinin oluştuğunu belirten Ünder, "Tabii ki, ABD FED faizlerini yükseltirse, onsu baskılama yapabilir. Şu anda onsun değeri 2.000-2.500 civarlarında seyrediyor. Eğer bunun üzerine biraz daha bir hafta civarında 2.000 üzerinde seyrederse, ilk önce 2.250, sonra 2.500, 2.750'ye kadar ucu açıktır." dedi.

Bütün dünya devletlerinin pandemiden sonra enflasyonun yükselmesiyle beraber çok miktarda para bastığını ifade eden Ünder, "Bu para basımı karşılıksız olduğundan dolayı yani altın olmadığından dolayı altın fiyatı geride kalmıştır. Bu durum ileriki dönemlerde altının fiyatını iki katına çıkarabilir. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.