Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor

Koronavirüsün ekonomiye etkileri esnaftan, sanayiciye varana kadar hemen hemen herkese uygulanan politikalarla normalleşme seviyesine dönmeye başladı. Ekonomi yönetimi, pandemi döneminde alınan ve normalleşmeyi etkileyen bu adımlar sonrası parasal sıkılaştırma adımlarıyla piyasadaki para arzını azaltarak enflasyona yol açacak talep artışının önüne geçecek.

İlk adım geldi

Yeni ekonomi politikasına yönelik ilk adım geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından geldi. Merkez Bankası, pandemi sürecinde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının kademeli olarak geri çekilmesi için çalışmalara başladı. Merkez, bankaların ucuz fonlama imkânları yarı yarıya düşürerek, maliyetleri yükseltti. Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi.

Altın yatırımcıları zarar edebilir

Her dönemde güvenli liman olarak görülen, son dönemde ise fiyatlarının aşırı yükselmesiyle bilinen altın yatırımcılarına uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, nns fiyatı 2000 doları geçen altının gerçek değerini yansıtmadığını belirterek, fiyatlar üzerindeki balonun kalkmasıyla yatırımcıların zarar edebileceğini belirtti.