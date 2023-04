Altın yatırımcısı dikkat, gaza basıldı: Ekonomist Hatice Kolçak gram altında hedef fiyatı açıkladı

Gram altın yatırımcısını yakından ilgilendiren açıklamalar ünlü ekonomist Hatice Koçak’tan geldi. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, gündemde olan projelerin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin 100 ton altın üretecek hale geleceğini söylemesi herkesi şaşırttı. Hatice Koçak, gram altın yatırımcısına sabırlı olma çağrısında bulunurken sene sonu fiyat tahmini ile yatırımcıları heyecanlandırdı...

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen tüm gelişmeler yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişime odaklanırken bir yandan da ünlü ekonomistlerin yapmış olduğu açıklamaları takip ediyor. Altın piyasasındaki belirsizliğin devam ettiği bu dönemde yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan isimler arasına ekonomist Hatice Koçak da girdi.

Youtube kanalından açıklamalarda bulunanHatice Koçak’ın geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Ünlü ekonomist, gram altın yatırımcısına yönelik yeni açıklamalar yaptı. Hatice Koçak’ın gram altın fiyatında 2023 yıl sonu tahmini yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Takipçilerine 1 yıldır altın analizi yaptığını söyleyen Hatice Koçak, “Altının gittiğini kaç kez söyledim. Düğün sezonu geldiyse ve henüz almamış olanlar varsa bence alsınlar. Ekran fiyatıyla kuyumcu arasında çok büyük farklar var.” dedi.

Tecrübeli ekonomist Hatice Koçak, altın alacak olanlara seslenerek ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulundu. “1240 lira ekranda yazan fiyat ama kuyumcuda ise 1350 lira sürprizi ile karşılaşıyoruz." diyen Koçak, gram altın fiyatında oluşan farklılığa dikkat çekti. Son dönemde fiziki altın talebinin artması da bu fiyat farkının oluşmasına katkı sağladı. Ünlü ekonomist, kısa vadede ihtiyacı olan varsa altın alımı için vakit kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. Tgrthabere göre;

Altın yatırımcısının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Hatice Koçak, altın alıp satanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Altın için en kötü günlerin geçtiğini belirten ünlü ekonomist yıl sonu tahminini açıkladı: “Benim geçen sene Kasım ayında bir tahminim vardı. Ben 2023 yılı için 1800-2 bin lira arasında bir tahminde bulunmuştum. Ben gram altında halen bu hedefimi koruyorum. Altın için en kötüsü artık geride kaldı. Ons altın 2070 dolarları görüyor ama hiç çıkmıyor. Olur da yukarı çıkarsa yandık.”

