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Ekonomi Altın yatırımcısı ABD enflasyonuna odaklandı
Ekonomi

Altın yatırımcısı ABD enflasyonuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD ekonomisindeki enflasyon verisinin ne olacağı konusunda beklemeye geçerken ons altın fiyatları da beklentiler dahilinde fiyatlanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 09:08:00 -
Altın yatırımcısı ABD enflasyonuna odaklandı

ABD'de açıklanacak olan enflasyon oranı küresel ekonomilerin yön bulmasında önemli rol oynuyor. Dev ABD ekonomisindeki enflasyonda oluşan yükseliş beklentisi piyasaları hareketlendiriyor. Analistler enflasyonda yükseliş bekliyor ve verinin açıklanmasının ardından altın fiyatları üzerinde karışık etki görülebileceğini belirtiyorlar.

Enflasyonun yüksek gelmesi halinde altına yatırımın artacağı beklentisi varken bir yandan da Fed'in tahvil alımını azaltmayı tartışacak olması farklı dinamikleri tetikleyebileceğine değinen analistler karışık seyre karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Altın dengeye geliyor

Altın 1900 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışsa da sert satış dalgaları etkisini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1900 dolar seviyesinin hafif üzerini test ettikten sonra yine düşüş yaşadı. Ons altın gün içinde en düşük 1895 dolar, en yüksek 1903 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise 526 lira seviyesinde işlem görüyor.

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