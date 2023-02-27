Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle altın yatırımcıları uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın Şubat ayı faiz kararı sonrası altında düşüş gözlemlenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler geldi. İşte detaylar…

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı

Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı ile birlikte politika faizi yüzde 9 seviyelerindeyken yüzde 8,5'e düşürüldü. Bu gelişmenin ardından kademeli olarak düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Türkiye'ye göre; konuyla alakalı dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.

Memiş, mayıs ayında ön görülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.

“EKRAN İLE SERBEST PİYASALAR ARASINDA FİYAT UÇURUMU VAR”

"Doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük" diyen Memiş “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti. Piyasaların genel beklentisi 100 baz puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi. Piyasalar TCMB'nin kararına tepki vermedi. Serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor. Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var.”

PETROL FİYATLARI 130-140 SEVİYESİNE ULAŞACAK

Aracı olan vatandaşların yakında takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili İslam Memiş kritik bir tahminde bulundu. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş petrol fiyatlarının yükseleceğini ve bu konuda yapılabilecek pek bir şey olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi;

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Memiş “Petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum." dedi.

İSTANBUL'DAN 4 MİLYON KİŞİ GÖÇ EDECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş İstanbul'da 4 milyon kişinin göç edeceğini söyleyerek bugünki gelir tablosunun bunu gösterdiğini söyledi. Bu bir mucize olmazsa emlak. kira, enerji tarafındaki faturalardaki artışın bunu gösterdiğini söyleyen Memiş enflasyon konuşulurken göçle alakaları polotikaların belirlenip belirlenmediği gibi konulara değindi.