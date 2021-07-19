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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! 'Hız kazanabilir' iddiası
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! 'Hız kazanabilir' iddiası

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, 1815 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamada geri çekilmelerin hız kazanabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:16:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! 'Hız kazanabilir' iddiası

Altın fiyatları yükselir mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap arayan yatırımcılar, gelişmeleri merak ediyor.

IKON Menkul, altın ile ilgili iddialarını açıkladı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, şu iddialarda bulundu:

"Ons Altın, daha önce direnç olarak takip ettiğimiz önemli 1815 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyeden alınan destekle de tekrar yükselişler oldu. Yükselişin devamında 1848 ve 1863 direnç olarak izlenebilir. 1815 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamada ise geri çekilmeler hız kazanabilir. Bu durumda da 1803 ve 1787.50 destek oluşturabilir."

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