Altın yatırımcıları dikkat! Elinde altını olanlar varsa...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altının 500 liranın altına düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Gramda 600 lirayı işaret etti

"Dolar tarafında 2-3 ay boyunca 8,30-8,80 geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz" diyen Memiş, "Bu da gram altın fiyatında dip seviyesi olarak 488, zirve seviyesi olarak ise 560 hatta yılın 2. veya 3. çeyreğinde bu yükselişlerin 600 lira seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz" şeklinde konuştu.

Ons altında hedef 2.200 dolar

Ons altında 1.845 ve altındaki rakamların yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyen Memiş, "Ons altında yıl sonuna kadar 1.960 dolar ve devamında 2.100, 2.200 dolar seviyelerini takip edeceğim." dedi.

"Satış için acele etmeyin"

Şu an doların diri duruşundan dolayı gram tarafından çok büyük bir düşüş beklemediğini belirten Memiş, hedefin 600 lira olduğunu söyledi. Elinde altın olanlara da seslenen Memiş, "Satış için çok aceleme etmemek lazım" dedi.