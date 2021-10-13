Altın yatırımcıları dikkat! Bugün belli olacak

Küresel çapta petrol ve doğal gaz fiyatındaki artışlar ve enflasyon endişeleriyle birlikte altın cazibesini artırmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa başta olmak üzere küresel çapta yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları sebebiyle enerji krizine yönelik endişeler giderek artıyor.

Enflasyon dolar ve altına yön verecek

Öte yandan bugün ABD’den gelecek olan eylül ayı tüketici fiyat endeksi ise dolar ve altın fiyatlarında rotayı belirleyecek. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programındaki gidişata yön verecek olan kritik enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda para politikasına yönelik beklentiler şekillenecek.

Enflasyon beklentilerden iyi gelirse bu durumda Fed varlık alım programında erken bir tarihte azaltıma gidebilir. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedeflemesi konusunda oldukça tedbirli bir tutum sergiliyor. İstihdam ve enflasyonda gelişecek olan belirgin bir iyileşme, ABD ekonomisine yönelik toparlanma beklentilerini artıracak ve Fed’in politika adımlarına yön verecek. Bunun tersi bir durumda ise Fed, hamle yapma konusunda erken davranmayabilir