Altın yatırımcıları dikkat! Bugün...

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön sonraki günlerde değişti. ABD’den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik ihtimaller arttı. Bu durum piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Altın fiyatları neden yükseldi?

Fed’in kasım ayının ilk günlerinde gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık bir faiz artırımına gidileceği bekleniyor. Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik öngörüler bu hafta dolar endeksinin düşmesine yol açarken, altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte yükselişe geçti.

Bugün 2 kritik gelişme yaşanacak

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanacak olan iki kritik gelişmede. Saat 15.15’te Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasaların odağında olacak. ECB’nin mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine çekmesi bekleniyor.



Saat 15.30’da ise ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ABD ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 2.4 oranında büyümesi bekleniyor. Öngörülerin altında veya üstünde gelecek olan veri piyasalarda yönü değiştirebilir.