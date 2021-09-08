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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! Beklentiler gerçeğe mi dönüşüyor?
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Beklentiler gerçeğe mi dönüşüyor?

ABD Merkez Bankası FED'in varlık alımlarını azaltacak olması ve faiz artırımı beklentisi ile altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın 1800 dolar seviyesinin altına geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:56:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! Beklentiler gerçeğe mi dönüşüyor?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kalıcı istikrara kavuşamayan altın fiyatları Fed'in alacağı aksiyonları bekliyor. Fed'in faiz artırımı yapma ihtimali ve varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Dolar endeksi bir haftanın zirvesinde

Dolar Endeksi dün 1 haftanın en yüksek seviyelerine gelince altında keskin bir gerileme görülmüştü.

ONS altın zayıfladı

1800 dolar kritik eşiğinin altına sarkan ons altın saat 08:26 itibariyle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ons altın en düşük 1793 dolar, en yüksek 1801 dolar seviyesini gördü.

Gram altın güçsüz seyrediyor

Ons altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte gram altın fiyatları da bir miktar geriledi. Dolar kurundaki hafif yükselişin etkisi ons altındaki düşüşü gram altın tarafında bir miktar sınırladı.

Gram altın saat 08:26 itibariyle 482.3 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 480.9 lira, en yüksek 483.4 lira seviyesini gördü.

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