Altın ya da dolar değil! Murat Akan asıl yatırım aracını korkutan sözlerle açıkladı: Paranız varsa acil olarak alın

Araştırmacı yazar Murat Akan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren gıda krizi ve kıtlık meselesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Murat Akan, yaklaşan krizle ilgili insanların yatırımlarını tarım arazilerine yapması gerektiğini kaydetti.

İşte Murat Akan'ın o açıklamaları:

Dünya adım adım kıtlığa gidiyor. Küreselciler suni bir kıtlık ortaya çıkarmak istiyor. Lütfen elinizde tarım arazisi varsa satmayın. Sulu alanlara yakına araziler varsa almaya çalışın. Artık insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamk zorunda kalacak. Elimizdeki veriler şunu gösteriyor, ciddi bir kıtlk krizi var. Gıda fiyatları uçmuş durumda. Mevsimsel değişmeler böyle giderse insanlık büyük krizle karşı karşıya. Su da yine aynı şekilde kriz oluşacak. Türkiye bu konuda adımlar atıyor. Yeraltı barajları oluşturuyor. Su bir ülke için çok önemlidir. Kıtlık beklenirken ileri de su savaşları da beklenmekte... Su petrolden daha önemli hale gelecek. Mesela 1 kg domates için 184 litre su gerekiyor. 1 kg kırmızı et için 16 bin litre su gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye bir kıtlık ile karşı karşıya kalacak. Herkes dikkatli olmalı. Su kullanımına dikkat edilmeli. Suyu çok çok önemli tasarruflu olarak kullanmalıyız. Lütfen tarımı bir kenara bırakmayın. Bireysel olarak devam edin.