Altın ya da dolar alacaklar dikkat! Dünyaca ünlü uzman uyardı... Üstü kapalı 'Bu 3 şeyi alın' dedi

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, son yarım yüzyılda birçok ayı piyasası gördüğünü söylüyor ancak en kötüsünün yakında yaşanmasından endişe duyuyor. Finansal danışmanlık firması Wealthion ile yaptığı röportajında, "Bir sonraki ayı piyasası hayatımın en kötüsü olacak" diyen Rogers, 2022’de olası piyasa çalkantısını atlatmak için portföylerde tutulabilecek üç varlık önerdi. Bunların başında gümüş geliyor.

Emtia sektörünü favorilerinden biri olarak tanımlayan Rogers, “Gümüş için tüm zamanların en yüksek seviyesi 50 dolar; şimdilerde ise 23 dolar. Gümüş neden tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönmesin ki? Piyasalar genellikle böyle çalışır” diyor. Yatırımcılar gümüşü popüler bir yatırım aracı olarak görüyor, çünkü enfl asyona karşı bir koruma olabilir. Aynı zamanda endüstriyel bir metal olarak yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle güneş panellerinde kritik bir element. Dolayısıyla, artan güneş enerjisi kullanımıyla birlikte gri metale olan talebin yükselmesi bekleniyor.

Bakır ve tarım arazisi de öneriyor

Rogers’ın işaret ettiği bir diğer ürün bakır. Tüm zamanların en yüksek seviyesinin yarısı seviyelerinde gezinen gümüşün aksine, bakır zirvesine yakın düzeyde bulunuyor. Ancak Rogers bakırı elektrikli araçlardaki kullanımından dolayı tercih ettiğini belirtiyor. "Elektrikli araç üretiminde, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla birkaç kat fazla bakır kullanılıyor. Bu nedenle bu metale büyük bir talep olacak" şeklinde açıklamada bulunuyor. Rogers, “"Evet bakır fiyatları şu anda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde fakat elektrikli arabalar daha yeni başlıyor."

Rogers, ayrıca tarımsal emtia ürünlerine dikkat çekiyor. Şeker veya mısır gibi tarımsal ürünleri seven Rogers ancak tarım arazilerinin de önemli olduğunu vurguluyor. “Kıyafet giymeyi ve yemek yemeyi bırakmazsak tarım daha iyiye gidecek” diyor. Tarım arazileri önemli bir hedge aracı olarak gösteriliyor.

2022’de ortalama beklenti 25.70 ile 26.50 dolar aralığı

Gümüş fiyatları 2021 yılında yatırımcıları yüzde 13 negatif getiri ile hayal kırıklığına uğrattı. Bu yılın ilk haftasında ise ons gümüş 23 doların üzerine deneme yaptı fakat burada kalıcı olamadı. Bununla birlikte, CNBCtv18' e verdiği röportajda, Uluslararası Gümüş Enstitüsü Genel Sekreteri Michael DiRienzo, gümüşün temellerinin sağlam olduğunu ve 2022'nin 2020'ye kıyasla daha yüksek bir ortalama fiyatla sonuçlanacağına inanıyor. DiRienzo, bu yıl için ortalama gümüş fiyatının 25.7 ila 26.50 dolar aralığında öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca, yeşil ekonomi girişimlerinin önderliğinde güneş enerjisi sektörünün gümüş talebinin yüzde 13 artarak 110 milyon onsa çıkmasını bekliyor. Bu arada Saxo Bank da, gümüşün bu yıl pozitif getiri sağlamasını bekliyor. Bankanın Emtia Stratejileri Başkanı Ole Hansen, gümüşün hem altın fiyatlarındaki toparlanmadan hem de yeşil enerji cephesindeki gelişmelerden olumlu etkileneceğini söylüyor.

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