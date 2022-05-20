Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son altın bombası: Altını olan hemen bunu yapsın

İslam Memiş altın fiyatlarının Haziran ayında fırlayacağını dolar kurunun baskılanacağını açıkladı. İslam Memiş ayrıca sonbaharda gıda kıtlığının çıkacağını öne sürdü.

İnternethaber'de yer alan habere göre, 20 Mayıs 2022 cuma günü dolar kuru yukarı yönlü atağını devam ettirirken gram altın fiyatları da artmaya devam ediyor. BM, ABD ve Avrupa Merkez bankası başkanlarından ise arka arkaya gıda krizi ve kıtlık uyarıları geliyor. Sonbahardan itibaren dünyayı büyük bir beslenme krizi bekliyor. Peki altın fiyatları ne kadar olur, altın alım için bir fırsat daha verir mi, bu rakamdan kar satışı yapılır mı? Dolar kuru kaç liraya kadar çıkar? İslam Memiş son piyasa değerlendirmesini açıkladı, altının yükselişini görüp satmak isteyenlere 'sakın ha' dedi. Memiş'ten bir de gıda için çok önemli uyarı geldi. İşte 'Kıtlık geliyor' diyen İslam Memiş'in dolar ve altın uyarıları...

"Altınınızı satmayın"

İslam Memiş ilk olarak altın ve dolar fiyatları üzerinden vatandaşları uyardı. Para ve altın uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarını kar satışı yapmak için fırsat olarak görenleri çektiği son Youtube videosu ile uyardı. İslam Memiş, altının önümüzdeki hafta kar satışı düzeltmesi yapabileceğini belirtip, 'Kısa vadede kar satışı yapmak için altınınızı satmayın' uyarısında bulundu. Ayrıca Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Ancak Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak düzeltme hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli. Birincisi makas aralığı var. Ekranda gördüğünüz rakamların üzerinde alacağınız için burdan satarak yeniden yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından dolayı kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek için konuşuyorum." dedi.

"Altın satan risk almış olur"

Uyarıda bulunan Memiş, "Bir aydır kısa vadeli işlem yapanlara şu uyarım vardı. Kısa vadeli işlem yapmak yok artık. Günlük veya haftalık bazda işlem yapıp kar etme piyasasını ortadan kaldırdılar. Tamamen çok büyük bir riske girmiş olursunuz. Makas aralığından dolayı bu piyasada tekrar işlem yapamadan zararına risk almış olursunuz. Benim kişisel tercihim günlük ve haftalık işlemleri bir kenara bırakmak. Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor.

Merkez Bankaları kontrollü bir şekilde bir dengelenme çabasında piyasaları manipüle ettiği için burda kısa vadeli işlem yaptırmayacaklar, kısa vadeli kimseye para kazandırmayacaklar. Burdaki dert yüksek enflasyon. Merkez bankaları çeşitli tedbirler alarak kendini korumaya alıyor. Hal böyle olunca yatırımcılar kısa vadeli aldım, sattım kar ettim modunu bir kenara bırakmalı. Böyle bir piyasa bırakmadılar. Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim." dedi.