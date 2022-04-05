Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik iddia: Bir anda görülürse...

Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki son durumu Haber7'ye yorumladı.

"Küresel piyasalarda ve yurtdışı piyasalarda oldukça sakin bir hafta özellikle enflasyon rakamlarındaki rakamsal değerler bütün insanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor." diyen Memiş, "Genelde enflasyon rakamları ekonomi tarafında konuşulduğu zaman işte pik seviyeler konuşuldu falan diyorlar ama benim nazarımda daha pik seviyeler görülmedi. Mayıs ve haziran aylarında yine pik seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Bu enflasyon rakamları yükselmeye devam edecek ve haliyle de mutlaka acil bir şekilde bu enflasyonla alakalı farklı çözümler üretilmesi gerekiyor ve dolayısıyla enflasyon rakamları yüzde 60 rakamlarının üstüne çıkmışken içeride dolar kurunda, döviz kurlarında sabit bir sakinlik görüyoruz. Bir baskılanma görüyoruz en azından kur ataklarının yaşanmaması da gelecek aylar için risk oluşturuyor. Neden? Çünkü bir anda kur atağı görülürse önlenemez bir yükseliş gelebilir kur tarafında." iddiasında bulundu.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Mesela mayıs ayında Amerikan Merkez bankası FED’in bir faiz artırım süreci olacak. Bu faiz artırım sürecine birde enflasyon gibi stresler konulduğu zaman biraz daha yüksek bir kur görmemiz mümkün olacak. Muhtemelen dolar kurunda 15 ile 16 lira bantlarında görmemiz mümkün olabilecektir. Şu anda para birimleri arasında en çok değer kaybeden bence Euro çünkü Euro- Dolar paritesi düşük, dolar baskılanıyor ve haliyle de Euro oldukça düşük seviyede dolarla kıyasla biraz daha ön planda kalmaya devam ediyor.

İşte gram altın 900- 920 lira bantlarında yatay ONS altın 1920- 1935 dolar aralarında yatay, piyasalar yeni bir haber akışı bekliyor. Muhtemelen bu hikaye de Rusya-Ukrayna arasında geçici bir anlaşma sağladık haberleri olabilir. Bu tarz haber akışları gelirse petrol fiyatlarında, altın-gümüş fiyatlarında işte diğer değerli madenlerde bir geri çekilme mümkün olabilir Ons bazında ama önemli olan şu gram bazında bu düşüşler desteklenecek mi? Gram bazında düşüşleri görmek için de gözlerimiz dolar kurunda.

Yüksek bir enflasyon var, enflasyonla mücadele kolay olmayacaktır. Önümüzdeki aylarda enflasyon rakamları yüksek gelmeye devam edecektir o yüzden vatandaşların yüksek enflasyona karşı farklı çözümler üretmeleri gerekiyor. Veya farklı beklentilere girmesi bekleniyor. Çünkü vatandaşın hissettiği enflasyon rakamı yüzde 120’nin üzerindedir. Dünya üzerinde enflasyon artmaya devam ediyor. Ama bizim gibi dışa bağımlı ve genelde ekonomisi kırılgan ülkelerde bu enflasyon sürecinde olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Gözlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda.

Merkez Bankası farklı adımlar yaparak enflasyon sürecinin önüne geçmek isteyebilirdi ama bu saatten sonra Merkez Bankası’nın yapabileceği bir şey de yok. Bundan sonra 450- 500 baz puanlık bir faiz artırımı da yapsa da enflasyonla mücadele çok kolay olamayacaktır.