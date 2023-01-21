Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Karara Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eyleme sert tepki göstererek "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

İsveç'te yaşanan skandal her geçen gün artarken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir öneri geldi.

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç Kronu’nun (SEK), Türkiye’de dolaşımı durdurulmalı. Para piyasasında verilecek güzel bir cevap verir. Allah’ın gazabı müsaade edenlerin üzerinde olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti (TC) en güzel cevabı net bir şekilde verecektir" dedi.