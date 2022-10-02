Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için son uyarı: Sakın ama sakın...

Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen yükselişini sürdüren dolarla ilgili korkutan uyarı geldi.

Dolar alacaklar için kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, "Dolardan uzak durun" diyerek farklı yatırım araçları önerdi. Peki elinde TL olanlar nereye yatırım yapmalı? Dolar yükselecek mi? İşte herkesin merak ettiği o değerlendirmeler...

Geçen aylarda ekonomiye katkıda bulman için elindeki doları satan İslam Memiş, yol arkadaşlarım dediği yatırımcılara yeni bir yatırım tavsiyesi verdi. Eylül ayında FED'in faiz kararıyla tırmanışa geçen dolar 18,60 seviyelerine dayandı. Memiş, yükselen dolar kuruna ilişkin "Uzak durun" uyarısı yaptı.

İki önerisi var

Euroya dikkat çeken Memiş, "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var" değerlendirmesi yaptı.