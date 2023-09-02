Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için şaşkına çeviren tahmini bakın ne: Doları, gram altını olanlar

Kıyıda köşede altını ve doları olanlara ünlü ekonomist İslam Memiş’ten bomba tavsiye geldi. Bu defa ezber bozan İslam Memiş, “bunu yapan kaybeder” diyerek yapmamanız gerekenleri anlattı.

Altın ve para piyasalarında son dönemlerde dalgalı seyir devam ediyor. altın tahminleri ve yorumları ile en çok takip edilen isimlerden biri olan Ekonomist İslam Memiş elinde altını ve doları olan vatandaşı uyardı. yakın zamanda kazanacakları ve kaybedecekleri açıklayan ünlü Ekonomist, bu defa ezber bozdu. Ekonomist İslam Memiş, Kıyıda köşede Altın biriktirenlere uzun vadeli yatırım için tavsiyeler verdi. peki altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı?

Türkiye'de ekonomik dalgalanma devam ederken altın ve dolar kurundaki hareketlilikte sürüyor. altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar ise uzman isimlerin tahminlerini ve yorumlarını yakından takip ediyor. Altın yorumları ile en çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü Ekonomist İslam Memiş bu defa vatandaşı yapmaması gerekenleri anlattı. açıklamaları ile ezber bozan İslam Memiş, bunu yapan kaybeder diyerek uyarılarda bulundu. işte İslam Memiş’ten yeni altın yorumları…

BORSADA SON DURUM

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni yazısında Öncelikle borsanın durumunu değerlendirdi. borsanın son dönemlerde peş peşe Rekorlar kırmaya başladığını söyleyen Ekonomist, seçim sonrasında yerli ve yabancı yatırımcıların güveninin arttığını ve bu nedenle de borsa üzerindeki belirsizliğin ortadan kalktığını dile getirdi.

Şu anda borsada risksiz bir alan oluştuğunu bu sebeple de yükselişin desteklendiğini söyleyen Ekonomist, seçim sonrasında yatırımcı payının %31'e çıktığını dile getirdi. Şu anda borsada kazandıracak çok sayıda hissi olduğunu söyleyen ünlü Ekonomist, bist100 endeksine yatırım yapmanın doğru olacağını ifade etti.

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YAPAN KAYBEDER

Ortaya yatırımcının ilgisinin son derece büyük ve yoğun olduğunu da söyleyen Ekonomist İslam Memiş yeni rekorların Yolda olduğunu söyledi. ancak borsayı uzun vadeli olarak düşünmek gerektiğine dikkat çeken Ekonomist, kısa vadeli yatırım yaparak parasını çekenlerin kaybedeceğini dile getirdi. tum-haberler'com-a göre: Ayrıca borsada yatırım yaparken aşırı özgüvenli olmanın da doğru olmadığını söyleyen Ekonomist, Bu sebeple ince eleyip sık dokumak gerektiğini ifade etti. Son 40 yılın 8. en büyük yükselişinin yaşandığını belirten İslam Memiş, Uzun vadeli olmayacaksa Borsa’ya yatırım yapmanın kaybettireceğini söyledi.

GRAM ALTINDA 2500 TL TAHMİNİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Ekonomist İslam Memiş son dönemlerde gram altında yıl sonu için 2500 TL tahmininde bulunuyor. bugünkü köşe yazısında da bu konuya değinen ünlü Ekonomist, hala tahmininin devam ettiğini ve bir değişiklik olmadığını söyledi. altının her zaman en güvenilir Liman olduğunu da sözlerine ekleyen İslam Memiş, 2024 yılında gram altının 2.500 TL altında olmayacağını bir kez daha tekrarladı.