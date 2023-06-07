Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Euro - Dolar kuru, Dolar düşer mi? Altın fiyatları

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla piyasaların nasıl etkileneceğini yazdı. Haziran ayında hangi seviyeler takip edilmeli? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Dolar düşer mi? İşte haziran ayı beklentileri...

İslam Memiş haziran için son kez uyardı: Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra ne olur? Borsada yükseliş sürecek mi? Dolar düşer mi? Altın fiyatları ne olacak?

Haziran ayı için daha önce uyarım olmuştu.

“Merkez bankalarına dikkat edin” diye.

Önce içeriye bakalım:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Resmi kur ile serbest piyasalar arasındaki makas kapandı. Üç kur ile değil tek kur ile yolumuza devam edeceğiz. Gram altın tarafı da yavaş yavaş serbest piyasalara yaklaşıyor.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra piyasa ilk haftasına girdik.

- BİST 100 endeksi 5 bin 439 puana yükselerek rekor tazeledi. Ancak dolar kuru kısa vadede yükseliş trendinde. Çünkü bunu destekleyen üç unsur var 1- EUR/USD paritesi 1,0667 seviyesine geriledi.

- Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

- Baskılanan döviz kuru serbest bırakıldı.

Bugünkü fiyatlara bakıp “Artık düşüş olmaz” diyenler yanılabilir.

“Borsada yükseliş kısa vadede devam edecek” diyenler yanılabilir.

“Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir.

Tekrar ediyorum Haziran’dayız!

TCMB, iki hafta sonra faiz kararını açıklayacak.

Gözler TCMB’de.

Belki erken bir toplantı kararı da alınabilir.

Peki para piyasalarında haziran için hangi bant aralığını takip etmeli?

BİST 100 ENDEKSİ

4 bin 850-5 bin 400 puan aralığını.

Şimdi zaman kâr satışlarının başlama zamanı.

Sonrası ise yatay seyirde yoluna devam eder.

DOLAR/TL KURU

20-22 lira aralığındaki öngörüm devam ediyor.

Biraz daha teknik baktığımda 20,88-20,55 lira destek seviyeleri. Haziran içinde bekliyor muyum? Evet. Yıl içinde 24-25 seviyesi ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok.

AVRO/TL KURU

21,50 güçlü destek seviyesi.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

Yaz aylarında 28-30 lira seviyelerini beklemeyi sürdürüyorum.

GRAM ALTIN

Bin 350-bin 400 lira aralığı geçerliliğini koruyor.

Kısa vade için bin 350 liranın altına sarkabilir ve bedava derim.

Yıl içerisinde bin 450-bin 550 lira aralığındaki trend değişmedi. Yıllık öngörüm gerçekleşti.

Bu yıl için öngörüm bin 450 devamında bin 550 liraydı.

13 Mayıs’ta bin 516 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü.

GRAM GÜMÜŞ

16-17 lira aralığına sıkışan gram gümüş, bu bant aralığında oyalanmaya devam edebilir. 17 liranın üzerinde alım yapmazdım.

ONS ALTIN (XAU/USD)

Bu hafta ki bin 968 öngörüm gerçekleşti. Dün bin 966’yı gördü. Şimdi sıra bin 910 dolar da. Haziran’da beklediğimi bir ay önce belirtmiştim.

Yıl içinde 2 bin doların üzerine tekrar atak yapabilir.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

Bu hafta 23,80 öngörüm gerçekleşti.

23,77’yi gördü. Şimdi sıra 22,80-22,00 dolar seviyelerinde.

BITCOIN (BTC)

25 bin 351 dolar seviyesi dün görüldü.

22 bin 500 dolar öngörüm devam ediyor.

Kısa vade için negatif, orta ve uzun vade için pozitif.

Bu bant aralıklarını not alın, lazım olabilir! ( tv100)