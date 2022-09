Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Yapmayan büyük pişman olacak

Son zamanlardaki en önemli gündem maddesi olan TOKİ Sosyal Konut Projesi’ne dair detaylar, her geçen gün bir bir gün yüzüne çıkıyor. Tavsiyeleri geniş kitlelerce dikkate alınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulan ve gündemi hayli meşgul eden TOKİ projeleriyle alakalı Bir Bilene Sorduk için önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin pek çok spekülasyona değinen Memiş, doğru bilinen yanlışları açıkladı. İşte İslam Memiş’ten TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalar...

İslam Memiş, sözlerine “Merhaba arkadaşlar, bugün size sosyal konut projeleri ile alakalı yanlış bilinen doğruları anlatmaya çalışacağım veya ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sosyal konut projelerinden yararlanmaları mantıklı mı gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım.” diyerek başladı ve ekledi: “Öncelikle şunu ifade etmek isterim, emlak piyasası ile alakalı, konut fiyatları ile alakalı gerçek olan bir şey var: emlak fiyatlarının her geçen yıl yükselmeye devam edeceği. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani emlak fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek diye bir öngörüm, tahminim yok. Ancak sosyal medya hesaplarında yine emlak balonu var diye son 20 yıldır Türkiye’de bir haber akışı var ve her yıl düzenli olarak seçimden önce emlak balonu var emlak balonu var diye koca bir yıl bir 20 yılı geride bıraktık kıymetli arkadaşlar.”

Talepten kaynaklı doğal artışlar devam edecek

“Emlak piyasası, inşaat sektörü derken dolarla maliyeti olan bir sektörü konuşuyoruz. Dolarla maliyeti olan bir sektörü konuştuğumuz zaman, dolar kuru kurundaki düşüşler inşaat maliyetlerini düşürebilir. Soru şu: Türkiye’de dolar kurunun gerilediğini gördünüz mü? Kısa vadeli düşüşlerden bahsetmiyorum. Uzun vadedeki projelerden bahsediyorum. 1,50 TL, 2,50 TL, 5 TL, 10 TL derken bugün 18.40 seviyesinde olan 1 $ kuru ile inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. Türkiye güç alan bir ülke. Türkiye’de genç nüfus oranı oldukça fazla. Bu insanlar evleniyorlar ve her geçen gün ev ihtiyaçları olacak. Diğer önemli bir faktör de boşanma oranları. Boşanma oranları artıyor. Onlar da sonuçta ayrı bir eve çıkacaklar, ayrı bir hayat yaşayacaklar ve inşaat maliyetleri, döviz maliyeti talepten kaynaklı doğal artışlar da zaten devam eder.”

Emlak fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor

“Bir de talep ve üretim noktasındaki sıkıntılarla birlikte ister istemez emlak fiyatları her geçen gün, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Benim nazarımda da şu anda emlak fiyatları Türkiye’de hala ucuz olduğu yönünde. Tabii niyeti olan bir sektöre konuştuğumuz için, bir piyasa konuştuğumuz için döviz kurundaki atakları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Geçen yıl sekiz 80 seviyesinde olan dolar kurunun şu anda 18.40 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl -farazi konuşuyorum- 1 milyon TL’ye satın aldığınız bir evin bu yıl 2 milyon TL olduğunu düşünün. İnsanlar diyor ki, fiyatları uçtu gitti. Halbuki enflasyon karşısında alım gücü azaldı, paranın değeri düştü için enflasyonist bir ortama geçtiğimiz için siz malın değerli olduğunu görüyorsunuz. Halbuki paranın değeri düştü. 8.80 seviyesinde olan dolar kuru 18.40 lira seviyesine yükseliyor, enflasyonda da %150 civarında bir artış var. Enflasyonist ortamlarda ne oluyor?

Malın değeri artıyor, paranın değeri düşüyor. İster istemez de insanlar kendi malının değerini durduğu yerde değer kazanmış gibi bir algıya sahip. Bu araç fiyatlarında da böyle. Kapısında duran, her gün kullandığı arabanın değerinin arttığını düşünüyor; arabasını değerlendiğini düşünüyor. Halbuki doğru olan şu: alım gücü azaldığı için, paranın değer kaybı oluştuğu için ister istemez insan malının durup dururken daha çok değerlendiğini düşünüyor. Mantıken şunu düşünmeniz lazım, her gün kullandığınız aracın nasıl olurda değeri artar? Evimiz var, oturuyorsunuz ve her geçen yıl yaşlanmaya devam ediyor bu ev.”

Muslukları sıkıştırdılar ve herkes dilediği kadar para ve kredi kullanamıyor

“İnsanlar bu fiyatlar düşecek, biz biraz daha biz beklemeyi tercih edelim diye bir düşünceye sahipler. Ben bu düşünceye asla katılan birisi değilim. Bakın, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını tekrar bir baz puan yani bir puan daha düşürdü: %12.

Her ne kadar politika faizi düşse de soru şu: Bankaya gittiğiniz zaman o oranlarda konut kredisi kullanabiliyor musunuz? Bildiğim için ve takip ettiğim için söylüyorum, hayır. İkincisi, dilediğiniz kadar konut kredisi kullanabiliyor musunuz veya araç kredisi kullanabiliyor musunuz veya ihtiyaç kredisi kullanabiliyor musunuz? Hayır. Burada muslukları sıkıştırdılar ve herkes dilediği kadar para ve kredi kullanamıyor.

Özellikle düşük faizli kredi kullanamıyor. Bu cepte. Siz bugün ev almadığınız örnek veriyorum, seneye bıraktınız bu işi. T.C. merkez Bankası’nın beklenti anketleri, Cumhurbaşkanlığı’nın çalışma ofisindeki dolar kuru beklenti anketleri nedir, 20 – 21 TL aralığında 1 $ kuru. Bugün dolar kuru ne kadar? 18,40 seviyesinde. Yani dolarda bir yükseliş öngörülüyor bugünkü ekonomik koşullarda böyle. Belki 21 değil 22 olur, 23 olur ama sonuçta bir yükseliş öngörüsü var. Bu ne anlama geliyor? İnşaat maliyetlerinin artacağını anlamına geliyor.”

Talep karşısında tekrar emlak fiyatlarının yükseldiğini göreceğiz

“Maliyetler artınca ister istemez tekrar fiyatların yükseldiğini göreceğiz. Bir de şöyle bir düşünce var sosyal medya hesaplarında, bir konut kampanyası olacak; emlak sektörü ile alakalı, konut fiyatlarıyla alakalı bir kredi düzenlemesi olacak. Düşük faizli vatandaşlar gelip bankalardan kredi kullanabilecek. Bu sefer de ne oluyor? Seçimden yani siyasetten dolayı musluklar açılabilir ancak bu seferde talepten dolayı emlak fiyatlarının artacağını görüyoruz. Bu her zaman böyle olmuştur. En son Sayın Cumhurbaşkanı 0,99 oranında bir faiz oranı açıklamıştı. O akşam Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde inmeden %25 civarında emlak fiyatlarının hep beraber arttığını gördük. Bu kararlar alınırsa yani faizlerde bir düzenleme yapılırsa, bu sefer talep karşısında tekrar emlak fiyatlarının yükseldiğini de hep beraber görmüş olacağız.



Yani olayın neresinden bakarsanız bakın, emlak fiyatlarının düşüş ile alakalı bir sonuca çıkamıyoruz. Umarım düşer, umarım insanlar düşük fiyattan konut alır ama bunun bir de yeni Dünya düzenindeki sistemi var. Yani yeni Dünya sisteminde insanlar servet sahibi olsun, kolay ev sahibi olsun veya daha güçlü olsun diye sistem kurulmadığı için bunu da farklı algılamak lazım. İnsanlar bundan 50 yıl önce müstakil evlerde oturuyorlardı. Daha sonra 3 + 1 apartman dairelerine dönüştü. Daha sonra 2 + 1 daireler dönüştü. Daha sonra 1 + 1 dairelere dönüştü. Bugünkü paramız 1 + 0 dairelere bile yetmiyor hale geldi.”

Yoğun bir talep var ama üretim az

“Bir de, ilk evim ve ilk iş yerim projesi kapsamında yine sosyal medya hesaplarından farklı düşünceler var. Efendim memur maaşlarına göre zamlı olacakmış, normalde şu kadar fiyat açıklıyorlar ama bu kadar olacakmış düşüncesi var. Bakın arkadaşlar, iki tür projeden bahsetmek istiyorum; İstanbul için konuşuyorum. KİPTAŞ ve TOKİ. TOKİ biliyorsunuz ki sosyal konutlar üreten bir kurum. İnsanlara Türkiye’nin her bölgesinde sosyal konut projeleri üretiyor ve ciddi anlamda da bu tarafa bir rağbet var. Ama şu anda en son açıklanan sosyal konut projesi, TOKİ’nin sosyal konut projesine 250 bin rakamsal değerin karşısında beş milyon müracaatın bir hafta içerisinde geldiğini hep beraber gördük. Demek ki burada yoğun bir talep var ama üretim ciddi anlamda az. TOKİ’nin her yıl düzenli olarak yaptığı bir şey var; borcunu erken kapatana %25 indirim. Diğer projelerde de bu böyleydi, ilk kez değil.”