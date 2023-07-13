Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Elinde TL olanlar bunu yapsın

Altın fiyatlarına yönelik açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ilk önce dolar ve euro konusuna değindi.

Euro'nun birkaç gündür yukarı yönlü hareket ettiğini vurgulayan uzman isim yeni hedefini açıkladı. İslam Memiş yatırım aracının Euro olması gerektiğini vurguladı.

Dolar 28 lira olduğunda Euronun 30 TL olacağını belirten uzman isim, böyle bir durumda elinde TL olanların beklemede kalmasını isteyerek dolarda çekilme yaşanacağını vurguladı.

Altın fiyatlarına ilişkin de konuşan Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altın ons fiyatları 1925 dolarlara gelirken 1920-1935 aralığında olacağı bekleniyor. Temmuz ayında 1860 ile 1960 dolar aralığında takip edecek. Gram altın şuan TL piyasasında 1622-1632 seviyelerinde. Göbek seviyesine yılın ikinci yarısında başlanırken dolar kurunun 24 TL olması gerekiyor. Bu yüzden elinde TL bulunduranlar biraz sabırlı olmalı ve yatırım için acele etmemeli."

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