Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini resmen duyurdu: Öyle bir fırtına geliyor ki...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünyada merkez bankalarının faiz arttırmalarını ve Fed'in yeni raporunu yazdı ve uyardı.

İşte Memiş'in çok kritik uyarılar yaptığı o yazısı:

Özellikle gıda ve enerji krizine dikkat çekip 2023’ü işaret ederek “Eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor” dedi.

Bu hafta Fransa ve Belçika’da sokak eylemlerini de izledik.

Gösteriler Yunanistan’da Atina’ya sıçradı.

Devamı gelecek, ondan şüphem yok!

Peki Çarşamba akşamı yayımlanan Fed’in “Bej Kitap” raporuna ne demeli?

Firmalar ekonomik görünüm konusunda daha karamsar.

Emtia, yakıt ve navlun maliyetlerinde bazı düşüşler kaydedilmesine rağmen fiyat artışlarının artığına dikkat çekiliyor.

Merkez bankalarının 2022’de agresif faiz artırımlarına rağmen enflasyon etkisi, resesyon riski ve belirsizlik devam ediyor.

Merkez bankaları yoğun bakımda olan piyasaya narkoz vermeye devam ediyor.

Narkozun etkisi geçtiğinde acısı fena hissedilecek.

Boşuna mı borsalar destekleniyor, yatırımcılar uzun vadeli ensturmanlara yönlendiriyor ve kafese çekiliyor?

O kafesten çıkmak isteyenler, istedikleri zaman karlı çıkabilecekler mi?

Resesyon, stagflasyon, finansal piyasalardaki şoklar, şirket iflasları kapıda.

Bugünlerde faiz etkisiyle hissedilmeyen acıların gerçek acıya dönüşmesine ramak kaldı.

Borç krizi, kitlesel göçler, savaş riskleri ve küresel ısınmanın getirdiği açlık.

Dünya insanının çoğu uyumaya devam ediyor.

Masal dinlemek onları mutlu ediyor.

Gerçek şu ki “finans piyasaları pimi çekilmiş bomba gibi.”

Bu bombanın üzerinde oturanlar ise masal dinleyerek uyamaya devam edenler.

Onlar için artık çok geç.

Onlar geleceğin tedbirini almaktan ziyade, bugünkü piyasadan kazanç peşinde.

Faiz artışları enflasyonu körüklüyor.

Hem de öyle böyle değil.

“Olur mu, bak enflasyonları düşüyor” mu dediniz?

Siz rakamlara mı bakıyorsunuz, alım gücüne mi?

Hayat pahalılığı düştü mü?

Faturaların daha az mı geliyor?

Daha fazla mı birikim yapabiliyorsun?

Sonbahar’dayız, kış gelmedi.

Belki o zaman rakamları bırakıp gerçeği görebilirsin.

Arzdaki problem kötüleşiyor, arz sıkıntısı için yatırım yapılması gerekiyor.

Peki faizler artarken yatırım nasıl olacak?

Gıda ve enerji krizi için kalıcı çözümler gerekiyor.

Peki silah ve mühimmat desteği sürerken çatışma nasıl bitecek?

Öyle bir fırtına geliyor ki, sonbahar için “aslında yazmış” dedirtecek.