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Ekonomi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son kez uyardı: Çarşı pazar karıştı, o tarihe dikkat
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son kez uyardı: Çarşı pazar karıştı, o tarihe dikkat

Yeniakit Publisher
2023-05-12 16:30:00 -
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son kez uyardı: Çarşı pazar karıştı, o tarihe dikkat

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, uyarısında 'Çarşı pazar karışık' dedi.

İslam Memiş, seçimden önce yaşanan borsa ve döviz kurundaki yükselişi yazdı. Yatırım yapacaklar nereye yönelmeli? Borsada yükseliş sürecek mi? Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Seçimden önce dolar almak mı kazandırır, borsa mı? İşte piyasalardaki beklentiler...

Serbest piyasalarda 23,47 liraya dolar, 25,57 liraya euro, bin 581 liraya gram altın, 19,45 liraya gümüş, 4 bin 871 puana borsa endeks…

Evet, bu fiyatlar ekranda görüldü.

Alım-satım arasındaki fark ise uçurum.

Özellikle bankalarda alım yapanların sanalda daha ucuz alım yaptığını gördük.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi.

Mesela; serbest piyasalarda gram altın bin 475 lira iken o an bankada bin 370 liraydı.

Bankanın bin 370’e sattığı altının alımı ise bin 280 liraydı.

Dövizde de aynı.

Alsan bir dert, satsan bir dert.

Kim kazandı, kim kaybetti?

Seçimden önce son gün.

Bugün vurgunun da son günü.

Pazartesi günü bambaşka bir piyasayı konuşacağız.

Yeni ekonomi yönetimi, yeni kabine, kurum ve kuruluşlara yeni atamalar, kavgalar, gürültüler…

Yani, para piyasalarından bir medet beklemeyin.

Bugün çarşı pazar karışık.

Anlatacak mantıklı bir şey de yok.

Anlatılanlar zamanında anlatıldı.

Hamlesini yapan zamanında yaptı.

Diğerleri oturup izlemeli.

Tv100

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