Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş isyan etti: Bunu yapanları vicdanıyla baş başa bırakıyorum

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki o yazısı:

Yazmak bugün çok zor...

Acımız da çok büyük...

Vefat eden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

Şahsım ve ekibim tüm Türkiye gibi biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz.

Yardımlarımız ve dualarımız milletimizle.

Türkiye, yüzyılın felaketini yaşarken para ve piyasadan konuşmak anlamsız ancak birkaç uyarı yapmak gerek!

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahında felaketle uyandı.

Vefat eden binlerce vatandaşımız, binlerce yaralımız var.

Süreç devam ediyor ve sayı netleşmedi.

Rabbim, en kısa sürede enkaz altından müjdeler ile içimizi ferahlatsın.

Türkiye’de millî yas ilan edildi.

Türkiye’de millî yas varken, insanlar dua ederek gözü yaşlı bir şekilde elinden geleni yapmaya çalışırken borsanın açık kalmasını istemezdim.

Borsanın da kapalı olmasını beklerdim.

Karar vericiler ne düşündü, neye göre karar verdiler bilmiyorum ancak doğru olan insanlık için kapalı olmasıydı.

Özellikle yaşadığımız felaket sonrası borsanın yüzde 6’dan fazla değer kaybettiğini, çimento hisselerinin tavan yaptığını gördük.

Bugünlerde işlem yapanları, sözüm ona kazananları, kazandığını zannedenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum.

Bugünleri millet olarak aşacağız, acımızı bağrımıza basıp bir an önce toparlanmaya gayret göstereceğiz.

Ancak bugünleri unutmayacağız.

Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız.

Söylenecek çok söz, yapılacak çok şey var.

Ama bugün değil...

Bugün kurtarmamız gereken hayatlar, acılarını sarmamız gereken kardeşlerimiz var.

Rabbim yardımcımız olsun.