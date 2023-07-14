Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Gram altın için üstüne basa basa uyardı: yatırımcıların dikkatine!

Altın ve dolar yatırımcıları son dakika ve anlık değişimleri yakından takip ederken aynı zamanda ünlü ekonomistleri yapmış oldukları yorum ve tahminleri de yakından takip ediyorlar. Bu önerilere göre yatırımlarına yön veriyorlar.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında yeni uyarılarını yaparak açıklamalarını güncelledi. Altın alınmalı mı satılmalı mı sorunusu yanıtladı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı?

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın ve gram altın ile ilgili son dakika gelişmelerini göz önünde bulundurarak yeni tahminlerde bulundu. Memiş ons altının ABD enflasyon verilerinin sonrasında 1960 seviyesini aşmasının yanı sıra gram altının ise buradan destekle 1650 TL'ye gelmesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yatırım araçlarının dolar karşısında yükseldiğini söyleyen Memiş Amerika'daki enflasyon verilerinin piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşitğini açıkladı. Bu durumun ise uluslararası piyasalarda doların değer kaybesine dolar karşısındaki yatırım araçlarının ise yükselmesine sebep olduğunu söyledi.

Peki altın alınmalı ve satılmalı mı?

ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın tarafından bu haftaki beklenisinin 1960 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu bekletinin ise hızlı bir yükseliş ile gerçekleştiğini söyledi. Fakat aşağıda ise 1920 dolar destek seviyesinin olduğunu söyleyen Memiş konuşmalarına şöyle devam etti; "Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim.

Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın, yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. Sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatında Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum.

Altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için dolar TL kurundan ve ons altından destek görüyor. Benim fikrim; yılın ikinci yarısında gram altın getiriyi ons altından sağlamış olacak ve yükselişler sürmüş olacak" şeklinde konuştu.