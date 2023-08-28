Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın almak isteyenler için net tarih verdi: Altında kayış kopacak diyerek duyurdu!

TCMB, PPK kararı sonrası faizler yükselirken bu karar sonrası altın ve dövizde sıcak hareketler var.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 619 bin 997 lira, en yüksek 1 milyon 721 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 azalarak 1 milyon 622 bin liradan tamamladı. Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından altın piyasası büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle gram altın değerinde yaşanan ani düşüş herkesi şaşırttı. Yeni sezonu merakla beklenilen altın fiyatı yine günün konusu oldu: yeni hareketlenmeler şaşırttı…Tahminlerin ardı arkası kesilmedi.

Para ve Altın Piyasalarının Bilirkişisi İslam Memiş, piyasaların son durumunu yorumladı. Memiş, "Bu faiz kararı sadece Türkiye'yi değil, global arenayı da sarsıntıya uğrattı. Zira, küresel ölçekte hiçbir birey 750 baz puanlık bir faiz yükseltmesini öngörmüyordu.

ALTIN VE DOLAR YATAY HAREKETTE DEVAM EDECEK

Genel tahminler 150-250 baz puanlık bir dalgalanma üzerineydi. Bu karar, piyasada olumlu bir tepkiyle karşılandı. Döviz oranları, altın ve gümüş değerlerinde ciddi düşmeler gözlendi. Bir süre daha altın ve doların yatay hareketleri sürecek, fakat altın yılsonunda epeyce artış gösterecek." şeklinde ifade buldu. Merkez Bankası "Bağımsızım" mesajı verdi. Piyasalarda kara propaganda oluşturup olumsuz bir tablo çizenlerin ise operasyonları boşa çıktı. Bu hüküm sadece rakamlara değil, taşıtların fiyatlarında da etkisini gösterir. Vatandaşa "Taşıt bulunmuyor" diyenler, şimdi müşterilere yeni araç kampayalarından bahsetmeye başlayacaklar. Stokçuların ellerindeki taşıtlar satılmadı. Stokçuların elinde patladı arabalar. Stokçuların da morali bozuk. Umarım iyimserlik devam eder, umutlar yeşerir. Ancak rehavete kapılmamak gerek. Yolculuğumuz hem uzun hem de engel dolu. Düşüşlerin kalıcı olmadığını öngörüyorum. Alım yapmayı planlayanlar için ideal bir dönem. Küresel arenada riskler büyük. Dış etkenlere karşı alınacak tedbirler kısıtlı" şeklinde konuştu. Gram altının, politika faizinin yükseltilmesiyle gösterdiği sert düşüşe dikkat çeken Memiş, "Faiz kararının sonrasında gram altın 1.662 liraya kadar geri çekildi. Ancak bu düşüşlerin sürekli olmadığını düşünüyorum. Çünkü dışsal riskler henüz piyasalar tarafından hesaplanmadı. Gram altını almayı düşünenler, evlenecekler veya borçları olanlar için bu dönem bir fırsattır. YENİ YILDAN SONRA 2.500 TL Gram altında artış devam ediyor. Son çeyrekte 1.800 liranın üzerinde değerlere ulaşabiliriz. Yılbaşından sonra altın 2 bin 500 lira olacaktır." dedi. Böylece şu anda 1.650 TL bandında olan altın fiyatı, 900 liralık bir artışla 2.500 lira seviyelerine ulaşacaktır.

GEÇEN hafta 1.890 dolara çekilen ons altın, yeni haftaya artışla giriş yaptı. Dün 1.922 dolara tırmanan ons altın, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerini bekliyor. Cuma günü seminerde konuşma yapacak olan Powell'ın sözleri, küresel piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Teknik perspektiften, 1.860-1.960 dolar bandını gözlemliyorum. 1.900 doların altındaki değerler, benim için alım fırsatı olacak. Zira, ons altının yıl sonunu 2 bin dolar seviyesinin üzerinde tamamlamasını beklemekteyim.

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