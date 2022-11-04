Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş acil olarak uyardı: Acele edin

İslam Memiş, TUİK'in açıkladığı enflasyon ve vergi harç zamlarının belli olmasıyla 2023 için uyardı. İş yeri kiraları ne olacak? Vergi borcu olanlar ne yapmalı? Enflasyonda zirve görüldü mü? İşte Memiş'in Tv100'deki zam beklentileri...

Vergi, harç ve cezalarda 2023 zamları belli oldu.

Yeni zamlar yüzde 122,93.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamını dün açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE’de yüzde 3,54 arttı.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 85,51’e yükseldi.

Yurt içi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Hal böyle olunca kira artış oranlarında tablo ortaya çıktı.

İş yeri için Kasım ayı artış oranı yüzde 65,26 açıklandı.

Temmuz 2023 yılına kadar da konut kira artış oranı yüzde yüzde 25 olarak belirlendi.

2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli.

Pasaport süremiz bitmişse, vergi borçlarımız varsa, yeni yapacak işlerimiz için harçlar yatıracaksak, ehliyet, silah ruhsatı gibi birçok işlerimizi önceden halletmek maddi olarak avantajlı.

Özellikle inşaat yapma düşüncesi olanlar proje, harç ve vergilerini 2023’e girmeden halletmeli.

E-devlet üzerinden ödenmemiş borç ve cezalar kontrol edilmeli.

Çünkü ödenmemiş veya ihmal edilmiş tüm miktarlara her yıl yeni zamlar ekleniyor.

Enflasyonda zirve görüldü mü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyonun arttığını açıkladı.

Ancak baz etkisiyle enflasyonda zirve görülmüş olabilir.

Kasım ve Aralık enflasyonunda gerileme görebiliriz.

TCMB ve BDKK’nın almış olduğu tedbirler ile beraber gerileme kısa vade için beklenebilir.

Bugünkü ekonomik şartlarda bir bozulma yaşanmazsa TCMB’nin beklentisi gerçekleşebilir.

Önümüzdeki aydan itibaren rakamların yumuşak inişi hemen çarşı pazar ya da raflara yansımayabilir.

Yansıması için doların da gerilemesi gerekiyor.

O da 2023’ün Mart’ın itibaren görülebilir.