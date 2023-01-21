Altın ve gümüş için olay tahmin! Her dediği çıkan Mert Başaran: Yandım Allah dememek için bunu yapın

Altın, dolar ve gümüş konusunda önemli tahminler yapan ekonomist Mert Başaran'dan dikkat çeken uyarılar geldi.

Mukaddes Pekin Başdil’in Youtube kanalına konuk olan ekonomist Mert Başaran, altın ve gümüşle borç alınmaması gerektiğini ve yatırımcının pozisyonunu korumasının elzem olduğunu belirtti.

Başaran yaptığı açıklamada, "Gümüş çok güzel bir yerde. Bu sene altın ve gümüş iyi götürüyor. FED'in faiz artırımı yapınca altın ve gümüş yavaş yavaş yükselecek. Ufak ufak alın. Toplayın. 500 liralık altın, 500 liralık gümüş alınabilir. Bunları kenara koyun. 1-1,5 yıl kenara bekleyip koyun. Ciddi para kazanacaksınız. Altın ve gümüşle bu aralar sakın borç almayın. Alırsanız 1 yıl sonra yandım Allah diyebilirsiniz" dedi.