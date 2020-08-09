Altın ve dövizde tansiyon düşecek

Böyle bir dönemde yatırımcının daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan AA Finans Analisti İslam Memiş ile İstanbul Bayrampaşa’daki ofisinde buluştuk. Memiş, Yeni Akit okurları için yatırım rehberi niteliğinde olacak şu değerlendirmelerde bulundu:

Nereden nereye gelindi

Baş döndürücü olan süreci global ölçekli bir bakışla değerlendirmek gerekiyor. ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’de açıklanan yeni teşvik paketlerinin yetersizliği ve küresel ekonomilere dair endişelerin artması gibi nedenler, altının yukarı yönlü seyrini destekledi. Bunların üzerine Covid-19 vaka sayılarının artması ve siyasi gerginlikler, negatif reel faizler, doların zayıf seyrini de eklediğimizde altındaki fiyatlama üst üste 9 haftadır yükselişini sürdürmüş oldu. Altına olan talebin artması, değerli metal fonlarına da yansıdı ve geçen hafta bu alana 3.8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Sırada kâr satışları var

Rekor üzerine rekor kırarak 2 bin doların üzerine çıkan ve yatırımcılarına kazandıran altında bu haftadan itibaren kâr satışlarının yaşanabileceğini tahmin ediyorum.

Yani 9 haftalık yükseliş trendinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatları, kısa vade için güç toplamak için gerileyebilir. Kâr satışları gelmeden önce yeni seviyeler de test edilebilir.

Yeni alım için acele etmeyin

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Bu öngörümüz gerçekleşirse kısa vade için altının ons fiyatı bin 895 dolar, altının gram fiyatı 415 liraya kadar gerileyebilir. Ağustos ayında aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin devam edeceğini öngördüğüm için alım konusunda acele edilmemesini düşünüyorum.

Teknik olarak geri çekilmelerin kademeli olarak gerçekleşeceğini, ağustos ayı sonuna kadar bin 850 dolar seviyelerinin test edileceğini tahmin ediyorum.

Altının gram fiyatı ise altının ons fiyatındaki düşüşlerden etkilenerek 415 liraya kadar gerileyebilir. Haziran ayında 396’dan 365’e gerileyen gram altında öngörümüz gerçekti ancak temmuz ayında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bundan dolayı bu beklentilerin ağustos ayına sarktığını tahmin ediyorum.

Sınırları zorlayan köpük yükselişler

ABD-Çin gerilimi nedeniyle dolar, değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar endeksi hafta içinde 93 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi 1,20 seviyesine yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren altın fiyatlarının kısa vade için baskı altında kalacağını tahmin ediyorum. Buna rağmen getiri yönüyle bakacak olursak, altının ons fiyatı direnç noktalarından birisi olan 2.070 dolar seviyesini aştı, altının gram fiyatı ise 486 lira ile 500 lira seviyesine kadar çıkma potansiyelini ortaya koydu. Böylece altının ons fiyatı yıl başından bu yana 555 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 37 getiri sağlamış oldu.

Altının gram fiyatı ise yıl başından bu yana 195 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 67 getiri sağlamış oldu. Bu yükselişleri köpük ve sağlıksız buluyorum.

Orta ve uzun vadede yükseliş sürecek ancak kısa vade için sert düzeltmelerin yaşanması sürpriz olmamalı. Küresel piyasalarda gerginlik ve belirsizlikler sürerse altın fiyatlarında geniş bant aralığını görmemiz mümkün. Altının ons fiyatında 2.050 dolar, altının gram fiyatında 470 lira seviyesini takip etme günlerinde olacağız.

Dengeli yatırım yapın

Geçmişten bugüne yaptığım değerlendirmeleri takip edenler hatırlayacaktır… Altının gram fiyatı 342 liraya yükseldiğinde, ‘Sakın acele etmeyin, 297 liraya gerileyebilir’ uyarısında bulunmuştum. Nitekim martın ortasında 299 liraya kadar gerileme olduğunu gözlemledik. O günlerde gümüşün gram fiyatı da 2,50 liraya gerilemişti.

Altın yatırımcılarına 100 birimlik paraları varsa bunun yüzde 75’i altına yatırmalarında yarar olacağını vurgulamıştım. Bu risk dengesi için önemli bir tavsiye idi.