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Ekonomi Altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş'ten yeni tahmin! Bu rakamları görecekler
Ekonomi

Altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş'ten yeni tahmin! Bu rakamları görecekler

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, önümüzdeki 1 aylık süreçte doların 9,65 seviyelerine gram altının ise 600 TL seviyesine kadar düşüşünün sürpriz olmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:57:00 -
Altın ve doların çökeceğini bilen İslam Memiş'ten yeni tahmin! Bu rakamları görecekler

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili bomba tahminler geldi. "Gram altında 585 TL, dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğim" diyen İslam Memiş, önümüzdeki 3,4 ay içerisinde doların tekrar 18-10 lira seviyesine, gram altının da 1000 lira seviyesine çıkmasını beklemediğini ifade etti.

Gram altın 585 lira, dolarda 9.65 lirayı görmeden...

Memiş "Özellikle gram altında 585 dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğimi ilan etmiştim. Yine aynı görüşümü tekrarlıyorum. Dolar TL 10 lira seviyesinin altına sarkmadan, gram altın 600 lira seviyesinin altına sarkmadan ben yine fiyatlar düştü diyemiyorum. " dedi.

Dolar 1 ayda 9.65 lira, gram altında 600 lira seviyesi görülebilir

Önümüzdeki 1 ay içerisinde büyük altın ve dolarda büyük düşüşler yaşanacağını belirten Memiş "Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır. Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

KEMALİST

KEHANETLE BU İŞLER OLMAZ: ONA GÖRE POLİTİKA OLMALI, DOLAR HALA DALGALI KURDA ÇIKIP İNMEYECEĞİNİN GARANTİSİ YOK, ÇIKABİLİRDE, İNE BİLİRDE BÖYLE OKUYUP ÜFLEMEKLE DOLAR FALAN İNİP, ÇIKMAZ...
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