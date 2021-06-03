Altın ve doları olanlar cuma gününe dikkat!

Son günlerde altın ve dolar fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrası vatandaşlar piyasaların geleceğine ilişkin araştırmalara başladı. Peki önümüzdeki günlerde altın ve dolarda nasıl gelişmeler yaşanacak?

Cuma gününe dikkat

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi: " Sabah saatlerinde 8.59 seviyesinden işlem gören Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.1.850 destek seviyesi korundukça yukarı yönlü hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak."

"ABD'den açıklanacak veriler izlenmeli"

Gedik Forex Tarafından Hazırlanan Analiz: "Ons altın 1900$ çevresinde tutunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri, Dolardaki yatay görünüm altını bu açıdan destekliyor. Fed üyelerinin açıklamaları hafta içerisinde takip edildi. Enflasyona dair endişeleri dindirmeye çalışıyorlar ancak piyasalar yine kararsız. ABD'den açıklanan veriler piyasaları tatmin etmeye devam ediyor. Bu durumda Fed'in politikasına dair belirsizlikleri gündeme getiriyor. Risk iştahı çok güçlü kalamıyor. Altında kendisini beslemeye çalışıyor ancak tahvil faizinin görünümü de altına zaman zaman baskı yarattığı için altında tam olarak bir yükseliş ivmesi yakalamıyor.Bugün ve yarın ABD'den açıklanacak veriler altın açısından da izlenmeli. Oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1910$ - 1919$ - 1931$ dirençler, 1895$ - 1885$ - 1874$ destekler olarak izleniyor."