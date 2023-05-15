Altın ve doları olanlar bu haber önemli! İslam Memiş 2. Tur sürecinde olacakları sıraladı
Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük oranda ikinci tura kalırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve doları olanlar için kritik uyarılar geldi.
Aylardır beklenen seçim dün gerçekleşti oyların sayımı sürüyor. Seçimden sonra altın fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı merakla takip ediliyordu. 15 Mayıs seçim sonrası altında hızlı bir yükseliş var. Cumhuriyet altında 10 bin lira rakamı görülüyor. Gram altın 1270 lirayı aştı.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş BTCHaber'de kaleme aldığı yazısında seçim sonrası için şunları kaleme aldı:
"Seçim sonrası piyasalarda yeni trend göreceğiz. 1.910-21,80 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Gram tarafı oldukça yüksek olduğundan o tarafta da sert düşüşler bekliyorum. Seçimin ikinci tura kalması, ikinci manipülasyon piyasasını göreceğiz."