Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat: Sene sonuna kadar...

Merkez Bankası’nın toplantı notlarında enflasyonda oynak seyir beklendiği, para politikasındaki sıkı duruşun ‘kararlılıkla’ sürdürüleceği belirtildi. Enflasyon, faiz indirim olasılığını bu yıl için zorlaştırdı. İşte detaylar...

Para Politikası Kurulu toplantısı, 14 Temmuz 2021 günü yapıldı. Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 19’da tuttu.

Merkez Bankası’nın toplantı notlarında enflasyonda oynak seyir beklendiği, para politikasındaki sıkı duruşun ‘kararlılıkla’ sürdürüleceği belirtildi. Enflasyon, faiz indirim olasılığını bu yıl için zorlaştırdı

Para Politikası Kurulu toplantısı, 14 Temmuz 2021 günü yapıldı. Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 19’da tuttu. TCMB, dün de PPK toplantı özetini yayımladı. Buna göre:

1- Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmekte.

2- Enflasyon tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

3- Politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecek.

Yapılan açıklamalardan yüzde 19 oranındaki faiz oranının enflasyonun seyrine bağlı olacağı anlaşılıyor. Enflasyonda bir gerileme yaşanmadıkça yüzde 19 oranındaki faiz korunacaktır.

Koruyan yatırımlar

Yılın ikinci yarısında yatırımları gözden geçirme dönemi. Birikim sahipleri enflasyondan koruyan alternatif seçenekleri değerlendirecek. Fonlar, döviz, altın ve hisselerde kazançlar ve yönelimler.

Yatırım ortamı açısından zorlu bir dönemdeyiz. Enflasyon yüksek seyrini koruyor. Pandemi sürecinde sadece Türkiye’de değil dünyada da enflasyon yüksek seyrediyor. Buna bir de risk priminin yüksek olması eklenince TL varlıklar yerine ağırlıklı olarak döviz, altın ve yabancı fonlar tercih ediliyor.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler ikinci yarı için de ipuçları oluşturuyor. 21 Mart 2021’de TCMB Başkanı’nın değişmesi sonrasında dolar kuru yükselişe geçerken borsa geriledi.

Fiyatlamalara baktığımızda kur, altın ve borsa arasında makasın oldukça açıldığını görüyoruz.

Bu seyrin kalıcı olması zor. Ancak ana eğilim bir süre daha etkisini sürdürecek gibi görünüyor.

Döviz ve altın bazlı yatırımlar

Yatırım eğilimlerinde enflasyon etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Birikimlerini enflasyon etkisinden korumak isteyenler ağırlıklı olarak döviz bazlı enstrümanları özellikle yabancı fonları tercih ediyor. Yine yabancı tematik fonlar tercihler arasında öne çıkmaya devam edecek. Ancak güçlü temettü ödeyen fiyatı ucuz kalmış hisseler yatırım için gelecek vadediyor.