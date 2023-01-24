Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran'dan dolar için 25 lira açıklaması

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dolar 25 lira olacak mı?' sorusuna cevap verdi.

Mert Başaran, doların bir gün 25 lira olacağını ancak parasını dövizde tutanların zarar edeceğini söyledi.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

'Sürekli dolar 25 olacak mı?' diye soruluyor. Evet arkadaşlar dolar 25 lira olacak. 30 lira da olacak. Simit fiyatları da, mesela tuvalet fiyatları da artacak. Burada sıkıntı şu ekonomistler 5 yıldan beri her hafta, doların 25 lira olacağını söylüyorlar. Doların yüzde 30 oranında artması söz konusu enflasyon ortamında normal bir durumdur. Dolar bir gün 25-26 lira olacak. Doları olanlar para kazandığını düşünecek. Ama öyle değil. Dolar çok artınca hiçbir şeyi aynı fiyattan alamıyorsunuz. Dolar tuttuğunuzda para kazanmazsınız. Dövize endeksli artan yatırım araçlarına yönelmek lazım. Mutlaka doların enflasyon hikayesini dikkate alın. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Dolar yerine altın alın. Bizim millet sürekli 'Altın mı, dolar mı?' diye soruyor. Paranızı dolar bazlı artırmanız lazım. Dolar bir gün 25 lira muhakkak olacak. Ama gerçek olan şu dolar artınca siz hiçbir şey alamayacaksınız. Enflasyon olan ülkelerde malda kalmak lazım.