Altın ve dolar öngörüleri bir bir çıkan Haluk Özdil’den yeni tahmin: Ciddi bir darbe gelmek üzere

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, emlak sektöründe büyük bir darbe yaşanacağını belirtti.

Dolar kurundaki dalgalanma sonrası uçuşa geçen ev fiyatları vatandaşların tepkisini çekiyor. Uzmanlar doların düşüşe geçmesiyle konut satışlarında gerileme yaşandığını ifade ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Haluk Özdil, "Emlak sektörünün yetkili isimlerinden birisi, 'Evler şu an durgunluğa girdi ve ev satılmıyor' dedi. Yani ev satışlarında kriz varmış. Şu an evlerde, emlak sektöründe ciddi bir darbe gelmek üzere. Durum böyle olacak. Köpük almakla bu iş bitmeyecek. Yurt dışı ayrı bir dert, yurt içi ayrı bir dert. Her tarafından sorun fışkıran bir dünyadayız. Artık bu gidişin ekonomi ile bir bağlantısı kalmadı. 2. Dünya Savaşı öncesine benziyor bu durum. Dünyada büyük bir yıkım geliyor" dedi.

"Devletimizin dikkatli olması lazım"

Ekonomist Cem Özüak ise gıda krizine dikkat çekerek ihracat konusunda bazı kısıtlamalar getirilebileceğini ifade ederek, "Emlak piyasasında fiyatlar düşmüyor. Sıkıntı orada. Yeni projeler almış başını gidiyor. Devletimizin dikkatli olması lazım. Gıdamızı almamız lazım. Meyve, sebze ihracatımıza dikkat etmek gerekiyor. Gıda söz konusu olduğunda bu ihracat olayı kısılmalı. Mesela fındık zengini bir ülkeyiz, fındık alamıyoruz. Yine zeytin yağı zengini ülkeyiz, bunu almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.