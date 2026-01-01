  • İSTANBUL
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli evler karla kaplandı. İşte o görüntüler…

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

Güzel görüntülerin oluştuğu ilçede dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Harran Üniversitesi kalıntılarının bulunduğu bölge de havadan görüntülendi.

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilk İslam Üniversitesi’nin kalıntıları ve konik kubbeli kümbet evleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerinin hissedildiği ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, mimarisi dolayısıyla doğal olarak yazın serin, kışın da sıcak olan evlere hayran kalırken, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte kümbet evlerde güzel görüntüler oluştu.

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

Öte yandan ilçede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı.

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar manzaraları havadan dronla görüntülendi.

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

İşte Harran'ın konik kubbeli evlerinde kar manzaraları…

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

İşte Harran'ın konik kubbeli evlerinde kar manzaraları…

Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Konik kubbeli evlerde kar manzarası

İşte Harran'ın konik kubbeli evlerinde kar manzaraları…

