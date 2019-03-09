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Altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:05
Altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,67'lik kayıpla 101.538,28 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.873,60 puanı, en yüksek ise 104.866,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,87'lik azalışla 114.418,95 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,68'lik düşüşle 120.401,20 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,73'lük kayıpla 74.546,90 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,32'lik düşüşle 95.085,70 puana geriledi.

 

- Metro Holding en çok prim yapan hisse

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,92 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,94'lük artışla Vestel, yüzde 7,53'lük yükselişle de Net Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,40 ile Albaraka Türk oldu. Bu hisseyi yüzde 12,83'lük düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 12,27'lik azalışla da Karsan Otomotiv takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 603 milyon lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 489 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 930 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 773 milyon lirayla Koç Holding, 36 milyar 372 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 785 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

 

- Altın ve dolar yükseldi

 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,80'lik artışla 228 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,79'luk kazançla bin 522 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,24'lük artışla 5,4560 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,15'lik gerilemeyle 6,1290 lira oldu.

Geçen hafta 7,1420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10'luk artışla 7,1490 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,48 değer kazanarak 5,4230 liradan alıcı buldu.

 

- Yatırım fonları

 

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:05
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