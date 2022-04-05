Altın ve dolar için daha önce hiç böyle konuşmamıştı! İslam Memiş uyardı: Bunu yapmayan ziyan olur

İslam Memiş, altın ve doların fırlayacağı tarihleri de söyledi. Altın için 1450 lira olacak iddiasına sürdüren İslam Memiş, küçük yatırımcıyı uyardı.

Mart 2022 enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında para piyasaları ve borsada enteresan gelişmeler yaşandı. Borsa enflasyonun 20 yılın zirvesinde geldiği gün, yükselişe geçerek şaşırttı. Altın ve dolar fiyatları ise rekor enflasyona tepkisiz kaldı. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş ortadaki 'garip' tabloyu yorumladı ve 'dolar patlayacak' uyarısı yaptı. İşte altın ve dolardaki son durum ve İslam Memiş'ten gelen bomba değerlendirme:

Enflasyon yüzde 61 ile 20 yılın rekorunu kırarken para piyasaları bugün de sakin tepkisini koruyor. Saat 10.30 itibariyle dolar 14.71 lira, gram altın ise 913 lirada. Çeyrek altın 1.493 TL, yarım altın 2.987 lira, cumhuriyet altını ise 5.957 lirada. Rekor kıran enflasyon sonrası dolar ve altın fiyatları için para ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba kehanetler geldi. Daha önce doların çöküşünü bilen İslam Memiş, altın ve dolar alacaklara piyasalar için uyardı. İşte İslam Memiş'in açıklamaları:

Yüzde 61’in üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 120’den fazla…

Zaten bunu siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz…

Enflasyonla mücadele edebilmek için zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor… Politikaların tamamen değişmesi gerekiyor… Günü kurtaran politikalar değil, enflasyon ve tarım politikasının milli bir mücadele politikasına dönüşmesi gerekiyor… Çünkü her gelen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz… Önceden yiyeceğimiz gıdaları kilo kilo alıyorduk, artık mecburiyet karşılığında gram gram almak zorunda kalacağız…

Fena patlar

Bunlar üzücü şeyler ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor, enflasyon rakamları artmaya devam edecek…Günün birinde patladığında fena patlar… Tarım politikaları ve enflasyon politikaları konusunda hiç iyimser değilim… Yüzde 61 enflasyon açıklandığı gün Borsa Istanbul’da yükseliş gördük… Peşinen söyleyeyim bu sağlıklı bir yükseliş değil… Neden yükseldi bilmiyoruz…

Dolar yeniden yükselebilir

Dolar kuru 14.70’te sabit kaldı… Bu kadar yüksek enflasyon rakamından sonra Borsa’nın yüzde 2 değerlenip, doların baskılanması hiç sağlıklı değil… Günün birinde patladığında fena patlar… Aralık ayındaki doların 18 lirayı görmesi tekrar olabilir mi bence olması çok yüksek… Çünkü çok ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor…

Bunu yapmayan ziyan içinde olur

Gram altın fiyatı 900-920 lira aralığına sıkıştı… Nisan ayı içerisinde tekrar 900 lira seviyesinin altına sarkmalar olacağını düşünüyorum. Ama bu sarkmalar kalıcı olmaz… Nisan ayı final ayıdır… 900 lira seviyesinin altında alım yapan yaptı, yapamayan kesinlikle çok büyük ziyan içinde olacak… Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya hazır olmak gerekiyor… Küresel piyasalarda ciddi bir anlamda daralma ve FED beklentileri nedeniyle çarşı pazar karışacaktır…

Nisan ayı içerisinde kademeli olarak alım yapılmalı

Kademeli alım yapmak için döviz kurları benim nazarımda şu anda çok ucuz… Gram altın geçen hafta 883’e kadar gerilemişti, dün 900 liraya kadar geriledi…. Tekrar 900 liranın altına sarkınca “alınabilir” bir sevide olacak… Nisan ayı içerisinde kademeli olarak alım yapılmalı ve bu iş bitirilmeli…