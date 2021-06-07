Altın ve dolar fiyatları için kritik ay Haziran!

Altın, dolar ve hisse senetleri için kritik Haziran ayına girildi. Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve özellikle faiz karar metninden çıkacak mesajlar, piyasalarda yönü tayin edecek. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası (PPK) takip edilecekken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesinde yapacağı görüşme öne çıkıyor. İki ismin vereceği mesajlar piyasalarda fiyatlamalarda etkili olabilir.

Ons altın 1900 dolar üzerinde tutunamadı

Ons altın, Mart ayında gördüğü 1676 dolar dip seviyesinin ardından, özellikle ABD'de enflasyonun yüzde 4.2 ile 13 yılın zirvesine yükselmesi ve artan enflasyon beklentilerinin etkisiyle, 'enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkarak yükseliş trendi yakaladı. Haziran başında 1916 doları gören ons altın, ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüş kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam 559 bin ile Mayıs ayında da beklentilerin altında kalsa da Nisan ayında gerçekleşen 266 bin düzeyinin oldukça üzerinde yer alarak Covid-19'da aşılanmanın hızlanmasının etkisiyle toparlanmaya işaret etti. Fed'in parasal duruşta değişiklik yapmadan önce sürekli istihdam piyasasında toparlanma görmek istemesi, enflasyon endişelerinde artışla birleşince 'Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılabilir mi' sorusunu gündeme getiriyor.

FED mevcut duruşunu sürdürürse ons güçlenip dolar baskılanabilir

Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılması durumu altın öncülüğünde varlık fiyatlarında baskılanmayı, dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Fed'in mevcut duruşunu güçlü bir şekilde sürdürmesi durumunda ise ons altın önce 1960 dolar ardından 2000 dolar bandına yönelebilir. Fed'in mevcut duruşunu sürmesi demek parasal genişlemenin süreceği anlamı taşıyacağından küresel düzeyde doların zayıf seyrini sürdüreceği anlamı taşıyor.

Gram altın tarihi zirvesine yakın seyretti

Gram altın fiyatları, dolar/TL ve ons yönünden esen rüzgârla 2 Haziran'da 538 lirayı görerek, tarihi zirvesine yakın seyretti. Gram, 6 Kasım 2020 tarihinde 540 lira ile tarihi zirvesini görmüş ardından, Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşunun etkisiyle Şubat 2021'de 394 ile dip yapmıştı.

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.

FED toplantısı 15-16 Haziran'da gerçekleşecek

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için piyasalarda yönü tayin edecek. Merkez bankalarının yılın yarısında verdiği parasal duruş mesajları genellikle diğer aylara göre biraz daha önemli mesajlar barındırıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamalarda faiz artışı için 2022 yılını işaret ederken, varlık alımları konusunda yapılacak bir değişiklikten önce güçlü gelen diğer makro verilerden önce istihdam piyasasında güçlü toparlanmanın bekleneceğini ifade etti.

Analistler arasında görüş birliği yok

Son gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasına rağmen önceki aya göre toparlanmış olması, analistlerin Fed'in Haziran ayında vereceği mesajlar konusunda kafasını karıştırıyor.

FED üyeleri net: Faiz artışı için erken

Fed üyeleri 'Faiz artışı erken' mesajında birleşirken, varlık alımlarının azaltılması yönünde stratejilerin konuşulması gerektiği bazı Fed üyelerinden sıklıkla dile getiriliyor. Bununla beraber dünyada ekonomistlerin birçoğu Fed'den 2021 yılı bitmeden bir parasal sıkılaşma sinyalinin gelmesini bekliyor.

2013 yılındaki Bernanke'nin açıklaması piyasalarda türbülansa neden oldu

Nitekim 2013 yılında dönemin Fed Başkanı, Ben Bernanke ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde yıl sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını açıklamış, piyasalarda bol likiditenin biteceği endişesi ile ilk tepkiyi altın vermişti. Borsalarda korku satışları başlamış piyasalarda varlık fiyatları çakılmıştı. Ons altın bu açıklamanın ardından, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan olduğu süreye kadar satış baskısına girerek zayıf seyir izlemiş, dolar endeksi güçlü seyir göstermişti.

Powell, 'Bernanke'nin hatasına düşmeyecek' izlenimi veriyor

Powell'ın ve Fed üyelerinin açıklamaları, Bernanke'nin sürpriz açıklamasının aksine, piyasalarda söylemler ve mesajlarla bir hazırlık, alıştıra alıştıra parasal duruş değişikliğinin geleceği izlenimi yaratıyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Toplantısı 17 Haziran'da

Fed'in toplantısının ardından, yurt içinde piyasaların radarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 16.59 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, mevcut politika faizinin yüzde 19 düzeyinde kalması, faiz yönünde reel getirinin yüzde 2.41 düzeyine yükselmesine neden oldu. Bir kısım analist Merkez Bankası'nın faiz indirimi için küçük bir alanı açıldığını ifade ederken, güçlü görüş küresel enflasyon endişelerinin yurt içini de etkilediğini vurgulayarak Merkez'in mevcut parasal duruşunu sürdüreceği yönünde görüş bildirdi.

Kavcıoğlu kararlılık mesajı verdi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.

Merkez Bankası Fed'in mesajlarını takip edecek

Merkez Bankası özellikle Fed sonrası gerçekleştireceği toplantıdan sonra geniş veri ağını kullanarak ve Fed'den gelecek mesajları değerlendirerek piyasalar için büyük önem arz eden kararını verecek.

Erdoğan ve Biden arasındaki ilk görüşme piyasaların radarında olacak

Fed toplantısından önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesinde görüşecek. Erdoğan ve Biden'ın bölgesel konuları ele alması beklenirken, toplantının Biden'ın başkanlık koltuğuna gelmesinin ardından yapılacak ilk görüşme olması dolayısıyla büyük önem taşıyor. Görüşmenin ardından çıkacak mesajlar piyasaların radarında olacak.

Ekonomistler, ABD-Türkiye ilişkileri açısından çıkacak olumlu mesajların, Türkiye'nin CDS primlerinde aşağı yönlü bir hareket yapabileceğinin altını çizerken, dolar/TL'de gevşeme hareketlerinin görülebileceğini belirtti.