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Ekonomi Altın ve dolar çıkışları olay olan Haluk Özdil uyardı: Çok kötü şeyler olacak! Paranızı sakın...
Ekonomi

Altın ve dolar çıkışları olay olan Haluk Özdil uyardı: Çok kötü şeyler olacak! Paranızı sakın...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, sahte cennet olarak insanlara gösterilen Metaverse'ün bir tuzak olduğunu ve insanların buraya para yatırmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:49:00 - 2022-02-07 16:31:00
Altın ve dolar çıkışları olay olan Haluk Özdil uyardı: Çok kötü şeyler olacak! Paranızı sakın...

Kiminin arsa kiminin farklı bir dijital mülk peşinde koştuğu Metaverse'de uzayda arsa satışları başladı. Türklerin Mars'ta arsa alımlarında önlerde yer aldığı belirtiliyor.

Son dönemin gözde teknolojisi metavserse'de arsa satışı furyası bu kez Mars'a uzandı. USMVerse isimli oyun tabanlı Metaverse platformu Mars'ı simüle ederek arsa satışlarına başladı. Buradan Türklerin de arsa almaya başladığı belirtildi.

Son dönemde altın ve dolar konusundaki tahminleri ile ön plana çıkan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Berat Tv'de metaverse için çok çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Özdil, bu sahte cennet olarak gösterilen oluşuma insanların paralarını yatırmaması gerektiğini ifade ederek, "Dolandırıcılık dönecek. Aynı yerin birkaç kişiye satılacağını göreceğiz. Türkiye’de bunu fırsata çevirecekler çok görülecek. Yeni dünya devletine ön hazırlık olarak yapılmış bir projedir bu. Zaten Zuckenberg işin içerisinde. İleride şeytana tapılma seansları izleyeceğiz. Çok kötü şeyler yaşanacak. Metaverse üzerinden insanlara kendi devletlerinin veremedikleri parayı verecekler. Çünkü geçen gün 25 kişi daha burada işe alındı" dedi.

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