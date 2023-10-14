Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcısına: Beklenmedik karar ve çatışmalar sonrası gram altın ve petrol için ataklar göreceğiz

Altın, döviz, petrol ve borsada temkinli bekleyiş sürüyor! Piyasalarda risk fiyatlaması resmen başladı. Yatırımcının Merkez Bankaları ile ilgili faiz kararları ve enflasyon ile ilgili tedirgin bekleyişi sürerken buna bir de İsrail-Filistin savaşı endişesi eklendi. Beklenmedik çatışma piyasalarda dengeleri tamamen değiştirdi. Küresel ekonomiler savaşın yansımalarını anbean takip ederken piyasalarda fiyatların oynaklığı giderek artıyor. Peki, İsrail-Filistin savaşının ekonomiye etkisi ne olacak? Başta altın olmak üzere tüm enstrümanlarda ani değer artışları yaşanacak mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aralık ayına işaret etti ve yatırımcıları risk fiyatlamasına karşı uyardı.

Küresel piyasalarda İsrail-Filistin savaşının etkileri hissedilirken dünya ekonomilerinde tedirgin bekleyiş sürüyor. Dünya ekonomileri, Merkez Bankalarının faiz açıklamaları, petrol kesintileri, enflasyon, enerji ve ekonomik kriz kıskacındayken şimdi de Orta Doğu’da patlak veren savaş darbe vurdu.

PİYASALAR SAVAŞI HENÜZ FİYATLAMADI, OYNAKLIK ARTACAK

Uzmanlara göre petrol ve emtia değerleri yukarı yönlü olsa da; piyasalar Orta Doğu krizini henüz tam anlamıyla fiyatlamadı. Analistler, ani hareketler için bundan sonra gelecek adımlara dikkat çekerken, henüz savaş durumunu fiyatlamayan piyasalarda gerilimin giderek arttığını belirtiyor. Uzun süreli düşüş ivmesinden, savaş durumu ile geri dönüş yapan altın, yatırımcının güvenli limanı olurken risk iştahı nedeniyle talepte artış görülüyor.

ALTIN 7 AYIN ZİRVESİNDE

Altın 7 ayın en iyi haftalık performansını kaydetti. Petrol fiyatları ile ilgili 100 dolar tahminleri yapılmaya devam ediyor. Dolarda kıpırdanma yaşanırken, yıl sonu beklentisi de zirveyi göreceği yönünde oldu.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsrail-Filistin Savaşında gelinen son durumu ve bunun ekonomilere nasıl yansıdığını TGRT Haber'den Yaprak Hırka Yıldız'a değerlendirdi ve altın, dolar, petrol ve borsa üzerindeki etkilerini anlattı.

"RİSK EN ÜST NOKTADA OLACAK"

Memiş, özellikle altın ve gümüş tarafında ‘savaş’ durumunun risk fiyatlamasını gördüğünü dikkat çekerek güvenli limana olan talebin arttığını dile getirdi. Memiş, piyasaların bu hafta sonundan başlayarak önümüzdeki hafta içerisinde risk fiyatlamasını en üst noktaya taşıyacağı uyarısında bulundu. Yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, Aralık ayına işaret ederek şunları söyledi:

“Son 1 haftaya baktığımız zaman bunun küresel ekonomilere mutlaka bir yansıması oluyor. Küresel piyasalar bu savaş durumunu tamamen savuşturmuş değil. Özellikle altın ve gümüş tarafında bunu hissediyoruz. Ons tarafında 50 dolarlık bir yükseliş var. Özellikle petrol fiyatlarında bu yükseliş devam ediyor. Yüzde 2,5 oranında primli, 88 dolar seviyesinde. En büyük risk petrol fiyatlarında görülüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyonunu pozitif yönde etkiler. Güvenli limana olan talep artar. Ancak gelecek jeopolitik risk yeni farklı ülkelerin sürece dahil olmasıyla birlikte küresel piyasalarda ve dünya ekonomilerinde savaş fiyatlaması yaşanabilir. Bu da ezberleri bozar yani küresel piyasalar yeni bir hikaye oluşturur. Bu hikayenin arkası da çok iyimser olmaz. Dolayısıyla bugünkü geldiğimiz koşullarda tedirginlik ve gerginlik devam ediyor. Hafta sonu ve pazartesi itibariyle önümüzdeki günler kritik günler olacak. Dünya piyasalarında öyle ya da böyle yansıması olacaktır. Merkez Bankalarının ezberlerinin bozulduğu, açıklamalarında jeopolitik risklere mutlaka atıfta bulunacak. Bundan sonraki süreçlerde özellikle aralık ayına kadar jeopolitik risk fiyatlaması içine girdiğimizi de söyleyebilirim.”

“ATEŞ ÇEMBERİ GENİŞLERSE ASIL RAKAMI GÖRÜRÜZ”

İsrail-Filistin çatışmasının İran ve Lübnan'ı da içine alarak daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli limana olan talep tekrar arttı. Belirsizliğin beslediği altında ons fiyatının 2000 doların üzerine çıkması bekleniyor.

Altın, gümüş ve petrol fiyatlarının tekrar yukarı yönlü hareketler sergileyebileceğini söyleyen Memiş, “Altın fiyatları savaş zamanlarında sıkça konuşulan ve önemli yükselişler kaydettiği görülürken bu krizi durumundan etkilenecek diğer emtialara da değinen İslam Memiş, “Piyasalar farklı ülkelerin bu sürece dahil olup olmayacağını bekliyor. Eğer farklı ülkeler bu sürece dahil olursa bu çatışma ve ateş çemberi biraz daha yayılırsa gerçek fiyatlamayı o zaman göreceğiz. Şu anda temkinli bir bekleyiş var. Bir yandan Merkez Bankalarının faiz arttırma süreci var diğer yandan jeopolitik risk var. Yatırımcılar ikilemde kaldı. Ama dünkü mesela ABD'deki enflasyon verisinden sonra altın, gümüş ve petrol fiyatlarının tekrar yukarı yönlü hareketler sergilemesi muhtemel bir sonuç olacaktır. O yüzden emtia fiyatları üzerinde bir etkisinin olma olasılığı çok güçlü ama bu savaş risklerinin olduğu dönemlerde bölge olarak petrol üreten ülkelerden bahsediyoruz. Burada bel kemiği petrol olacaktır. Yüselişler orta ve uzun vadede kaçınılmaz olur. Şu an 85 -90 dolar aralığında geziniyor. Ama biraz daha gerginlik artarsa 100 dolar seviyesine çıkabilir. Ama 100 dolar seviyesini görürsek ciddi anlamda işler karışır diye düşünüyorum.” dedi.

"DOLAR YIL SONUNDA ZİRVEYİ GÖRECEK"

Geçen haftadan bu yana dolar ve döviz cephesinde görülen küçük hareketlilikler ile ilgili de İslam Memiş, savaş konuşulduğu sürece hemen hemen tüm enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler görüleceğini söyledi. Memiş, “Savaş belirsizlik ortamı yarattığı için ister istemez burada tedirginlik ve gerginlikler devam ettikçe mutlaka yansıyacaktır. Ama farklı ülkeleri yansıma olasılığı çok kuvvetli ABD ve İngiltere’nin bölgeye savaş gemilerini göndermesi, İran’dan gelen açıklamalara bakıyoruz, Ürdün’den gelen açıklamalara bakıyoruz. Uzayacak. Bölgede ciddi bir gerginlik yaşanıyor. Belirsizlik yaşanıyor. İnsani anlamdaki gerginlik jeopolitik gerginlikle birleşince haliyle bu piyasalara yansıyacak. Ülkelerden jeopolitik riskleri tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam edecek. Ve Dolar tarafında yön yukarı zaten bunu sık sık söylüyoruz. Yılı en yüksek seviyeden tamamlayabilir. Gram altın içinde aynı şey geçerli, ons altın tarafında da. Beklentilerimizde değişiklik yok. Hep riskler yukarı yönlü, sadece son 1 haftadaki hikaye Merkez Bankaları ve enflasyon oldu. Hikayenin birinci sırasında savaş riski eklenmiş oldu. Bu riskler devam ettikçe gelişmekte olan ve gelişmiş olan tüm ülkeler bundan etkilenecek. İster güçlü ekonomisi olsun, mesela petrolün yükselmesi de ABD ekonomisini etkileyecek. Avrupa ve Asya’nın ekonomisini de olumsuz etkileyecek. Merkez Bankaları diyecek ki biz bunu geçen yıl Rusya ve Ukrayna savaşında gördük, Rusya olmasaydı enflasyon düşecekti. Şimdi de İsrail Filistin savaşı olmasaydı enflasyon düşecekti diyecekler. tgrthaber aktardığı ahberde: Hikaye yeniden yazılıyor. Jeopolitik riskler, doğal felaketler beraberinde derin ekonomik krizleri getiriyor. Bu ekonomik krizler de dünya ekonomilerini olumsuz etkiler.” diye konuştuğu aktarıldı.